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لقجع يزور لاعبي منتخب أقل من 17 سنة
لقجع يزور لاعبي منتخب أقل من 17 سنة

لقجع يزور لاعبي منتخب أقل من 17 سنة ويحفزهم قبل نهائي كأس إفريقيا

18 أبريل، 2025 - 9:43 مساءً
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هبة بريس – رياضة

قام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الجمعة، بزيارة لمقر إقامة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بمدينة المحمدية، وذلك عشية المواجهة المرتقبة أمام منتخب مالي في نهائي كأس أمم إفريقيا للفئة.

دعم معنوي من أعلى مستوى

وذكر بلاغ رسمي صادر عن الجامعة أن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص رئيس الجامعة على مواكبة ودعم جميع الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية، وخاصة “أشبال الأطلس” الذين بصموا على مسار مميز خلال البطولة.

إشادة وثقة في اللاعبين

وخلال لقائه بأفراد المنتخب، عبّر فوزي لقجع عن دعمه اللامشروط للطاقم التقني واللاعبين، مشيدًا بما قدموه من أداء قوي وروح قتالية عالية. كما أكد أن الشعب المغربي يثق فيهم ويأمل أن يسعدوا الجماهير برفع الكأس.

دعوة للتركيز والعزيمة

ودعا لقجع اللاعبين إلى خوض النهائي بإيمان وثقة، مبرزًا أهمية الحفاظ على التركيز واللعب بروح جماعية، معتبرا أن الجمهور سيكون حاضرًا بقوة في المدرجات لمساندتهم وتحفيزهم حتى آخر لحظة.

 

18 أبريل، 2025 - 9:43 مساءً
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تعليق واحد

  1. اتمنى ان لا تسبب هذه الزيارة ضغطا على اللاعبين كما حدث لنا في البطولة العربية بقطر انهزمنا ضد الجزائر كما تعلمون ايام الزيتي الذي سجل عليه هذف من وسط الملعب

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