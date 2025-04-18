المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يُنهي تحضيراته لنهائي كأس أفريقيا أمام مالي

هبة بريس – رياضة

أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة منتخب مالي، في نهائي كأس أمم أفريقيا لنفس الفئة، المقرر إجراؤه يوم السبت.

وأجرى أشبال المدرب نبيل باها آخر حصة تدريبية لهم، صباح اليوم الجمعة، ركز خلالها الطاقم التقني على تعزيز الجاهزية البدنية ووضع اللمسات التكتيكية الأخيرة قبل المباراة الحاسمة.

المباراة ستقودها الحكمة الناميبية توانيانيوكوا أنتسينو، بمساعدة الحكمين سليم ألاو من البنين، ونانسي كاسيتو من زامبيا.

يشار إلى أن المباراة ستجرى غدا السبت بداية من الثالثة بعد الزوال على أرضية ملعب البشير بالمحمدية.