مراكش.. درك أولاد حسون يستمع لحقوقي على خلفية شكايتين بالتشهير

هبة بريس – مراكش

استمعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، ضواحي مدينة مراكش، قبل يومين، إلى رئيس لجنة الإعلام والتواصل بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إسماعيل البحراوي ، وذلك على خلفية شكايتين تتعلقان بالتشهير ونشر أخبار زائفة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس جماعة الويدان هو من تقدم بالشكايتين ضد البحراوي، عقب نشر هذا الأخير لمجموعة من المعطيات والملفات التي تناولتها عدد من المنابر الإعلامية المحلية والوطنية، والمتعلقة بتدبير الشأن المحلي بالجماعة.

وخلال الاستماع إليه، قدّم البحراوي، حسب مصادر مطلعة، ما يكفي من الوثائق والمستندات التي تدعم صحة ما تم نشره، حيث استغرقت عملية الاستماع والتحري حوالي خمس ساعات مع تمتيعه بكافة حقوقه القانونية ، وانتهت بتحرير محضر رسمي في الموضوع من طرف الضابطة القضائية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر بين بعض ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين، خاصة في ما يخص قضايا التعمير وتدبير المال العام، وهي قضايا يُتابعها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة عن كثب.