إحباط محاولة تهريب للمخدرات بميناء بني أنصار

هبة بريس : محمد زريوح

تمكنت مصالح الجمارك بميناء بني أنصار من إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها حوالي 4 كيلوغرامات، كانت بحوزة مواطن مغربي مقيم بإسبانيا، حاول إدخالها إلى التراب الوطني على متن سيارة مرسيدس بلوحة ترقيم إسبانية.

وأفادت مصادر مطلعة أن العملية تمت خلال تفتيش روتيني أنجزته عناصر الجمارك، حيث جرى اكتشاف المخدرات مخبأة بإحكام على شكل صفائح داخل تجاويف السيارة. وقد تم توقيف المشتبه فيه وفتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة المختصة، لكشف ملابسات القضية والوقوف على امتداداتها المحتملة.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الجمارك، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، للتصدي لظاهرة تهريب المخدرات عبر المراكز الحدودية، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي سياق متصل، أحبطت عناصر الجمارك بمعبر سبتة المحتلة محاولة تهريب شحنة ضخمة من مخدر الشيرا، بلغت كميتها 45 كيلوغراماً، كانت مخبأة بعناية داخل سيارة رباعية الدفع يقودها مواطن يحمل الجنسية الهولندية، حيث تم توقيف السائق وإخضاعه لتحقيق مماثل.