close button
الناظور.. إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات
الصورة من الارشيف

إحباط محاولة تهريب للمخدرات بميناء بني أنصار

18 أبريل، 2025 - 9:14 مساءً
0

هبة بريس : محمد زريوح

تمكنت مصالح الجمارك بميناء بني أنصار من إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها حوالي 4 كيلوغرامات، كانت بحوزة مواطن مغربي مقيم بإسبانيا، حاول إدخالها إلى التراب الوطني على متن سيارة مرسيدس بلوحة ترقيم إسبانية.

وأفادت مصادر مطلعة أن العملية تمت خلال تفتيش روتيني أنجزته عناصر الجمارك، حيث جرى اكتشاف المخدرات مخبأة بإحكام على شكل صفائح داخل تجاويف السيارة. وقد تم توقيف المشتبه فيه وفتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة المختصة، لكشف ملابسات القضية والوقوف على امتداداتها المحتملة.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الجمارك، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، للتصدي لظاهرة تهريب المخدرات عبر المراكز الحدودية، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي سياق متصل، أحبطت عناصر الجمارك بمعبر سبتة المحتلة محاولة تهريب شحنة ضخمة من مخدر الشيرا، بلغت كميتها 45 كيلوغراماً، كانت مخبأة بعناية داخل سيارة رباعية الدفع يقودها مواطن يحمل الجنسية الهولندية، حيث تم توقيف السائق وإخضاعه لتحقيق مماثل.

18 أبريل، 2025 - 9:14 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الرباط.. 10 سنوات سجنا لمغتصب فتاة قاصر

الرباط.. 10 سنوات سجنا لمغتصب فتاة قاصر

2025-04-19 / 11:41
أمن أكادير يعزز مراقبة شوارعه بـ2000 كاميرا إستعدادا لتظاهرات عالمية

أمن أكادير يعزز مراقبة شوارعه بـ2000 كاميرا إستعدادا لتظاهرات…

2025-04-19 / 10:51
بعد إعلان سابق أثار آمال الساكنة.. شركة "فاس للتهيئة" تلغي مشروع إنجاز نفقين بطريق إيموزار وصفرو

بعد إعلان سابق أثار آمال الساكنة.. شركة “فاس للتهيئة”…

2025-04-19 / 10:12
الطقس

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2025-04-19 / 09:10
الدرك الملكي

الدرك الملكي يُطيح بعصابة متخصصة في السرقات تحت التهديد…

2025-04-19 / 00:42
توقيف مروج مخدرات قرب مؤسسة تعليمية بضواحي تطوان

توقيف مروج مخدرات قرب مؤسسة تعليمية بضواحي تطوان

2025-04-19 / 00:06
نبيلة منيب

نبيلة منيبب.. هل يُعقل مطالبة أسرة عاشت في 500…

2025-04-18 / 23:40
أحمد البواري

بواري يضع حد للجدل: “الفلاحة التصديرية تستهلك 5% فقط…

2025-04-18 / 23:31
تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية بمراكش

تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية بمراكش

2025-04-18 / 23:16
التكتل الشعبي بفاس

التكتل الشعبي يعزز دينامية العمل الحزبي بمدينة فاس

2025-04-18 / 23:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى