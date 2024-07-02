رسميا.. نهضة بركان يعلن تعاقده مع منير المحمدي

أعلن نهضة بركان، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس الدولي المغربي منير المحمدي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الفريق البركاني في بلاغ رسمي إنه تعاقد مع المحمدي بموجب عقد يمتد إلى غاية يونيو 2026، على أن يتم تقديمه خلال الأيام القليلة القادمة.

وانضم منير المحمدي إلى نهضة بركان بعد انتهاء عقده مع الوحدة السعودي.

وكان منير المحمدي قد لعب في إسبانيا مع أندية نومانسيا ومالقة ولعب في تركيا مع هاتاي سبور قبل أن ينتقل إلى الوحدة السعودي.

وخاض منير 46 مباراة مع المنتخب الوطني المغربي، وشارك في مسابقات كبيرة على غرار كأس العالم وكأس أمم أفريقيا.