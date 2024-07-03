اليويفا” يفتح تحقيقا بحق لاعب تركي.. وأنقرة تستدعي السفير الألماني

هبة بريس / رياضة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” فتح تحقيق بحق المدافع التركي ميريه ديميرال بسبب “احتمالية سلوك غير لائق” خلال مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة أمم أوروبا 2024 ضد النمسا (2-1).

وبحسب تقارير صحفية الأربعاء، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقاً بحقّ المدافع التركي ميريه ديميرال بعد أن بدا وكأنه يؤدي تحية قومية متطرفة خلال فوز بلاده على النمسا في ختام مباريات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا المقامة بألمانيا.

وسجّل ديميرال ثنائية منحت تركيا الفوز بهدفين لواحد، لتتأهل لمواجهة هولندا في ربع النهائي، لكن احتفاله بالهدف الثاني جاء بلفتة مرتبطة بجماعة يمينية متطرفة، ليقرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق بحقه، فيما يتعلق بارتكاب “سلوك غير لائق”. وفي حال إدانته قد يتعرض ديميرال للغرامة وربما الإيقاف.

وأكد ديميرال خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه احتفل بتلك الطريقة للتعبير عن فخره بالهوية التركية، مشيرا إلى أن الكثير من المشجعين الأتراك احتفلوا بنفس الأسلوب في الملعب.

من جهتها، أعلنت الخارجية التركية أنها استدعت سفير ألمانيا بأنقرة على خلفية مطالبة برلين بفرض عقوبات على اللاعب التركي المذكور.