كرة القدم الشاطئية .. المغرب يتأهل لكأس إفريقيا للأمم 2024 بمصر

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية بشكل مباشر إلى كأس إفريقيا للأمم، التي ستجري خلال الصيف الحالي بمصر، بعد انسحاب نظيره الأنغولي من التصفيات المؤهلة لهذه المنافسات.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الأنغولي في مواجهتين، لحساب التصفيات، حيث كانت الأولى ما بين الـ 19 و21 يوليوز، بينما كانت الثانية مبرمجة ما بين الـ 26 و28 من الشهر ذاته.

وستشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2024 لكرة القدم الشاطئية ثماني منتخبات.

وكانت النسخة السابقة قد نظمت في الموزمبيق سنة 2022، وتوج بها المنتخب السنغالي، الذي فاز باللقب للمرة الرابعة على التوالي.