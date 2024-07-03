أسبوع الفرس 2024..الفارس يونس لمنوني يفوز بلقب بطولة المغرب

أحرز الفارس يونس لمنوني، ممتطيا الفرس “لوتوس” الأربعاء، لقب بطولة المغرب للأولمبياد الخاص المغربي للقفز على الحواجز 2024، برسم فعاليات الدورة ال39 لأسبوع الفرس المقامة حاليا بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفاز لمنوني بالميدالية الذهبية لهذه البطولة، المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي جرت في جولتين، بعد اجتيازه المطاف بتوقيت 28 ث و29 /100 وبدون خطأ ، بعد مباراة السد.

وكانت الميدالية الفضية من نصيب نبيل لخليفي، ممتطيا الفرس “وليمة” بعد قطعه المطاف بتوقيت 28 ث و 98/ 100 وبدون خطأ، متبوعا بالفارس هشام لمنوني، رفقة الفرس “وردة”، (ميدالية برونزية)، بعد اجتيازه حواجز مباراة السد أيضا بتوقيت 34 ث و 81/ 100 وبدون خطأ.

وكان لقب الدورة الماضية من نصيب الفارس نبيل الخليفي، الذي كان ممتطيا الفرس “وليمة”.