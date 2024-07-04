رسميا.. السكتيوي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني في أولمبياد “باريس 2024”

2024-07-04 / 17:44
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أعلن الناخب الوطني طارق السكتيوي القائمة النهائية للمنتخب الوطني في أولمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

منير المحمدي – رشيد غانيمي – محمد رضا أسمامة – أيمن الوافي – مهدي بوكامير – أشرف حكيمي – أكرم النقاش – زكرياء الواحدي – عادل تاحيف – هيثم مانوط – بنيامين بوشواري – ياسين كشتة – أسامة ترغالين – بلال الخنوس – أسامة العزوزي – أمير ريتشاردسون – مهدي مباريك- مهدي موهوب – عبد الصمد الزلزولي – إلياس أخوماش – إلياس بنصغير – سفيان رحيمي

2024-07-04 / 17:44
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