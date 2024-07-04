رسميا.. السكتيوي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني في أولمبياد “باريس 2024”
أعلن الناخب الوطني طارق السكتيوي القائمة النهائية للمنتخب الوطني في أولمبياد باريس 2024.
وضمت القائمة الأسماء التالية:
منير المحمدي – رشيد غانيمي – محمد رضا أسمامة – أيمن الوافي – مهدي بوكامير – أشرف حكيمي – أكرم النقاش – زكرياء الواحدي – عادل تاحيف – هيثم مانوط – بنيامين بوشواري – ياسين كشتة – أسامة ترغالين – بلال الخنوس – أسامة العزوزي – أمير ريتشاردسون – مهدي مباريك- مهدي موهوب – عبد الصمد الزلزولي – إلياس أخوماش – إلياس بنصغير – سفيان رحيمي
8 تعليقات
بالتوفيق لمنتخبنا المغربي
بالتوفيق للمنتخب المغربي ❤️
بالتوفيق الكورة المغربية في تمتيل أفريقيا ❤🇲🇦
بالتوفيق الكورة المغربية في تمتيل أفريقيا
بالتوفيق لاسود الاطلس
بالتوفيق للمدرب طارق السكيتوي
حظ موفق للمنتخب الوطني المغربي
بالتوفيق للمنتخب الوطني