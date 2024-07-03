كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.. “كاف” يعلن تفاصيل القرعة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، رسميا، عن إجراءات عملية سحب القرعة الخاصة بتصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 توتال إنيرجيز.

وستُجرى القرعة في، جوهانسبورغ، الخميس 4 يوليوز، في تمام الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش)، حيث ستتم مشاركة 48 بلد إفريقي، من أجل تحديد المتأهلين للنسخة الـ 35 من الحدث الكبير على الأراضي الإفريقية.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة على أربعة أوعية، حيث ستضم الأوعية الأولى المنتخبات ذات التصنيف الأعلى، وفقًا لآخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الصادر في 20 يونيو 2024.

وسيتم تطبيق نفس الإجراء على الأوعية 2 و3 و4 لتكوين مجموعات الـ 48 منتخبا.

وستشكل 12 مجموعة تحتوي كل منها على 4 منتخبات (من المجموعة أ إلى س)، حيث سيتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب، التي ضمنت تأهلها إلى النهائيات باعتبارها البلد المضيف.

بالنسبة للمنتخبين اللذان سيحتلان المركز الأول والثاني في المجموعة التي تضم المغرب، والذي تأهل تلقائيًا على اعتباره البلد المضيف للمنافسة، سيتم تطبيق السيناريوهات التالية:

– إذا كان البلد المضيف في المركز الأول، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الثاني في المجموعة.

– إذا كان البلد المضيف في المركز الثاني، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في المجموعة.

– إذا كان البلد المضيف في المركز الثالث أو الرابع، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في المجموعة.

إجراءات قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، توتال إنيرجيز:

– سيتم سحب أول كرة من الوعاء 4 وسيتم وضعها في الموضع أ4.

سيتم تكرار الإجراء للمنتخبات المتبقية من الوعاء 4 ليتم وضعهم في المواقع ب4، ت4، ث4، ج4، ح4، خ4، د4، ذ4، ر4، ز4، س4 وفقا لترتيب القرعة.

كما أعلن “كاف” أيضا التصنيف الرسمي الذي سيتم الاعتماد عليه في القرعة، على النحو التالي:

المستوى الأول:

المغرب

السنغال

مصر

كوت ديفوار

نيجيريا

تونس

الجزائر

الكاميرون

مالي

جنوب إفريقيا

الكونغو الديمقراطية

غانا

المستوى الثاني:

كاب فيردي

بوركينا فاسو

غينيا

الجابون

غينيا الاستوائية

زامبيا

بنين

أنجولا

أوغندا

ناميبيا

موزمبيق

مدغشقر

المستوى الثالث:

كينيا

موريتانيا

الكونغو

تنزانيا

غينيا بيساو

ليبيا

جزر القمر

توجو

السودان

سيراليون

مالاوي

أفريقيا الوسطى

المستوى الرابع:

النيجر

زيمبابوي

رواندا

جامبيا

بوروندي

ليبيريا

إثيوبيا

بوتسوانا

ليسوتو

إي سواتيني

جنوب السودان

تشاد