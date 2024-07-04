قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2025 تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية

2024-07-04 / 14:14
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أوقعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025” المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية كلا من المغرب والغابون وأفريقيا الوسطى وليسوتو .

وضمن المنتخب الوطني المغربي تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المستضيف للمسابقة.

وسيكون نظام التأهل في مجموعة المنتخب الوطني المغربي على الشكل التالي:

– إذا كان البلد المضيف (المغرب) في المركز الأول، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الثاني في المجموعة.

– إذا كان البلد المضيف في المركز الثاني، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في المجموعة.

– إذا كان البلد المضيف في المركز الثالث أو الرابع، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في المجموعة.

2024-07-04 / 14:14
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