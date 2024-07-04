قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2025 تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية
أوقعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025” المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية.
وتضم المجموعة الثانية كلا من المغرب والغابون وأفريقيا الوسطى وليسوتو .
وضمن المنتخب الوطني المغربي تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المستضيف للمسابقة.
وسيكون نظام التأهل في مجموعة المنتخب الوطني المغربي على الشكل التالي:
– إذا كان البلد المضيف (المغرب) في المركز الأول، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الثاني في المجموعة.
– إذا كان البلد المضيف في المركز الثاني، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في المجموعة.
– إذا كان البلد المضيف في المركز الثالث أو الرابع، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في المجموعة.