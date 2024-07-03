اختيار فينيسيوس كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2023 – 2024

2024-07-03 / 21:30
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هبة بريس / رياضة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم المنصرم 2023- 2024.

وتوج فينيسيوس مع فريق ريال مدريد الإسباني بلقب أمجد الكؤوس للمرة الـ15 في تاريخ النادي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن لجنة المراقبين الفنيين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختارت نجم نادي ريال مدريد فينيسيوس الذي سجل الهدف الثاني خلال الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 في نهائي ويمبلي.

وسجل فينيسيوس 6 أهداف ضمن 10 مباريات خاضها في هذه النسخة من أمجد الكؤوس (901 دقيقة)، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

بدوره حصل نجم ريال مدريد الآخر، الإنجليزي جود بيلينغهام (20 عاماً) على جائزة أفضل لاعب شاب.

وشارك بيلينغهام في 11 مباراة (993 دقيقة) وسجل 4 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة بالموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي تشكيلة دوري أبطال أوروبا المثالية لهذا الموسم بحسب رأي لجنة الفنيين:

2024-07-03 / 21:30
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