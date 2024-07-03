مراكش : أربعة شبان من جمهور الرجاء يغادرون المستشفى وآخر في العناية المركزة

علمت جريدة ” هبة بريس ” أن أربعة شبان من جمهور الرجاء الرياضي، الذين تعرضوا للضرب والجرح بمنطقة بن جرير ليلة تتويج الرجاء بكأس العرش بأكادير ، بداية الأسبوع الجاري، قد يغادرون احدى المصحات الخاصة بمراكش، مساء اليوم الاربعاء ، بعد ان قضو ثلاث أيام في الاستشفاء، بدعم مادي ومعنوي من جمهور الرجاء.

وكشفت مصادر رجاوية، ان أربعة الشبان الضحايا ، كانوا قد هاجمتهم عناصر قيل إنها محسوبة على نادي الجيش، بمنطقة بنكرير، بعد عودتهم من اكادير، مما عرض بعضهم لجروح وكسور.

واضافت مصادرنا، ان شاب رجاوي خامس لازال تحت العناية المركزة، بعد حادث سقوطه من حافلة بعد رحلة العودة من اكادير صوب البيضاء.