السكتيوي: هناك أندية رفضت مشاركة لاعبيها في الأولمبياد وهذه معايير اختيار الثلاثي فوق السن القانوني

2024-07-04 / 17:53
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أكد الناخب الوطني طارق السكتيوي رفض عدد من الأندية مشاركة لاعبيها مع المنتخب الوطني المغربي في أولمبياد “باريس 2024”.

وقال السكتيوي خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني: “هناك أندية رفضت السماح للاعبيها بالمشاركة في الأولمبياد، وكنت أنتظر إلى غاية يوم أمس ردود الأندية إما بالموافقة أو الرفض بخصوص تسريح لاعبيها”.

وأضاف: “اختيار الثلاثي فوق السن القانوني أخذ مني وقتا طويلا، وقد وقع الاختيار على المحمدي لأن الحارس ضروري لمساندة الفريق وهو يساوي نصف المنظومة، بينما تم اختيار حكيمي لسد الفراغ في الدفاع، إلى جانب رغبته الكبيرة في المشاركة، ونفس الأمر بالنسبة لرحيمي الذي سيساعدنا في الهجوم ولديه الخبرة الكافية”.

2024-07-04 / 17:53
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