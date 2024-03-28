تفاصيل إحداث شارع جديد بقلب الدار البيضاء لتخفيف ضغط حركة المرور
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عمل كبير يقوم به محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات فيما يتعلق بإيجاد حلول لأزمة النقل و التنقل بقلب العاصمة الاقتصادية.
و في هذا الصدد، تم إعلان انتهاء الأشغال في الطريق الجديد mainstreet و هو شارع رئيسي رأى النور بقلب الدار البيضاء و تم فتحه يوم أمس في وجه حركة المرور لتخفيف الضغط على باقي الشوارع بالمنطقة.
هذا الشارع الحديث سيربط شارع مولاي عبد الله الشريف بشارع محمد الطيب الناصري على مقربة من المستشفى الجامعي الشيخ خليفة الدولي، و يتكون من اتجاهين بكل اتجاه مسارين اثنين و موقف لركن السيارات على طول كل مسار.
8 تعليقات
عمل كبير يقوم به محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات
من المهم إيجاد حلول لأزمة النقل و التنقل بقلب العاصمة الاقتصادية
سي محمد امهيدية تبارك الله عليه
تم فتحه يوم أمس
إحداث شارع جديد لتخفيف ضغط حركة المرور كان أفضل قرار
ثلاث مسارات ليس إثنين ومكان لركن السيارات
حلول ترقيعية المشكل وسط المدينة والمعاريف و كراج علال و إلى نعرفو واعر يحل المشكل ديال التنقل فهاد الأماكن.
عمل كبير و جبار يقوم به والي جهة الدار البيضاء سطات للساكنة البيضاوية أعانك الله وسدد خطاك.