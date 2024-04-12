العيد و العطلة يريحان شوارع الدار البيضاء من زحمة المرور

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في كل عيد، تستعيد شوارع الدار البيضاء هدوءها و تنعم بفترة راحة و لو قصيرة، و هو ما كان أيضا هذا العام خاصة في ظل تزامن مناسبة عيد الفطر الأبرك مع العطلة المدرسية التي تستمر حتى يوم الأحد.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد عم الهدوء النسبي شوارع البيضاء التي ارتاحت من زحمة المرور و منبهات السيارات و فوضى السير و الجولان التي تضاعفت خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المنقضي.

و من بين أهم الشوارع التي عاد لها الهدوء نذكر شارع محمد السادس و بالضبط بمنطقة كراج علال حيث تتواجد الأسواق و المحلات التجارية و التي تحولت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان لنقطة سوداء و أصبح المرور منها أشبه ما يكون بالمهمة المستحيلة.