العيد و العطلة يريحان شوارع الدار البيضاء من زحمة المرور

2024-04-12 / 21:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في كل عيد، تستعيد شوارع الدار البيضاء هدوءها و تنعم بفترة راحة و لو قصيرة، و هو ما كان أيضا هذا العام خاصة في ظل تزامن مناسبة عيد الفطر الأبرك مع العطلة المدرسية التي تستمر حتى يوم الأحد.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد عم الهدوء النسبي شوارع البيضاء التي ارتاحت من زحمة المرور و منبهات السيارات و فوضى السير و الجولان التي تضاعفت خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المنقضي.

و من بين أهم الشوارع التي عاد لها الهدوء نذكر شارع محمد السادس و بالضبط بمنطقة كراج علال حيث تتواجد الأسواق و المحلات التجارية و التي تحولت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان لنقطة سوداء و أصبح المرور منها أشبه ما يكون بالمهمة المستحيلة.

2024-04-12 / 21:48
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