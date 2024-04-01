أشغال تهيئة وتأهيل مركب العربي الزاولي بالبيضاء تتواصل و هذا تاريخ انتهائها

2024-04-01 / 10:36
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتواصل بوتيرة سريعة، أشغال تهيئة وتأهيل مركب العربي الزاولي بالدار البيضاء، و الذي يتوقع أن يحتضن بعض مباريات الوداد و الرجاء في ظل إغلاق مركب محمد الخامس للإصلاح.

و في هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف الناصيري نائب عمدة الدار البيضاء بأن أشغال تهيئة وتأهيل مركب العربي الزاولي ستنتهي شهر ماي المقبل على أبعد تقدير.

هذا و يخضع مركب العربي الزاولي الشهير بالعاصمة الاقتصادية لجملة من الإصلاحات تهم مرافقه الداخلية و الخارجية كمستودعات الملابس و بوابات الولوج و السور الخارجي و إحداث قاعة للندوات و مرافق طبية و مرآب جديد و تغيير البوابة الرئيسية نخو شارع الحزام الكبير و غيرهم من الإصلاحات.

2024-04-01 / 10:36
0

مقالات ذات صلة

انتهاء الأشغال بمشروع “الأبطال” في البيضاء و إحداث أماكن…

2024-03-28 / 16:15

تفاصيل إحداث شارع جديد بقلب الدار البيضاء لتخفيف ضغط…

2024-03-28 / 13:29

قدوم الملك للدار البيضاء يغير وجه المدينة و الشوارع…

2024-03-25 / 15:08

مشروع تدارت.. تفاصيل ربط الدار البيضاء بمطار محمد الخامس…

2024-03-22 / 14:36

أشغال توسيع الطريق بين الدار البيضاء و دار بوعزة…

2024-03-22 / 10:21

مستعملو الطريق السيار البيضاء المحمدية يطالبون بفتح مداخل و…

2024-03-19 / 11:42

امهيدية يثور في وجه شركة “كازا طرونسبور” ويلزمها بتشغيل…

2024-03-19 / 10:17

المواد الغذائية عند “محلات 5 دراهم” تستنفر سلطات الدار…

2024-03-16 / 13:51

سلطات البيضاء تتجه لمنع المقاهي و المطاعم “المتنقلة” داخل…

2024-03-15 / 14:32

الوالي امهيدية يأمر بتحويل جنبات “لوطورت” وسط البيضاء لحزام…

2024-03-15 / 12:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى