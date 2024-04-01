أشغال تهيئة وتأهيل مركب العربي الزاولي بالبيضاء تتواصل و هذا تاريخ انتهائها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل بوتيرة سريعة، أشغال تهيئة وتأهيل مركب العربي الزاولي بالدار البيضاء، و الذي يتوقع أن يحتضن بعض مباريات الوداد و الرجاء في ظل إغلاق مركب محمد الخامس للإصلاح.

و في هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف الناصيري نائب عمدة الدار البيضاء بأن أشغال تهيئة وتأهيل مركب العربي الزاولي ستنتهي شهر ماي المقبل على أبعد تقدير.

هذا و يخضع مركب العربي الزاولي الشهير بالعاصمة الاقتصادية لجملة من الإصلاحات تهم مرافقه الداخلية و الخارجية كمستودعات الملابس و بوابات الولوج و السور الخارجي و إحداث قاعة للندوات و مرافق طبية و مرآب جديد و تغيير البوابة الرئيسية نخو شارع الحزام الكبير و غيرهم من الإصلاحات.