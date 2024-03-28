انتهاء الأشغال بمشروع “الأبطال” في البيضاء و إحداث أماكن لركن السيارات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم الإعلان يوم أمس رسميا عن انتهاء أشغال مشروع “شارع الأبطال” بالدار البيضاء و التي انطلقت قبل أسابيع و تم إنجازها في ظرف قياسي بمتابعة دقيقة من والي الجهة.

و في هذا الصدد، تم إطلاق شارع الأبطال الرابط بين شارع عمر الخيام و طريق الجديدة عبر إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، في وجه حركة المرور بشكل تام و كامل.

و همت أشغال تهيئة شارع “الأبطال” في الدار البيضاء توسعة الطريق ليصبح من اتجاهين، بكل اتجاه ثلاث مسارات، مع إحداث أماكن لركن السيارات، و سيساهم المشروع في تخفيف الضغط على باقي الشوارع الرئيسية بالمنطقة.