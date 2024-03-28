انتهاء الأشغال بمشروع “الأبطال” في البيضاء و إحداث أماكن لركن السيارات

2024-03-28 / 16:15
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تم الإعلان يوم أمس رسميا عن انتهاء أشغال مشروع “شارع الأبطال” بالدار البيضاء و التي انطلقت قبل أسابيع و تم إنجازها في ظرف قياسي بمتابعة دقيقة من والي الجهة.

و في هذا الصدد، تم إطلاق شارع الأبطال الرابط بين شارع عمر الخيام و طريق الجديدة عبر إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، في وجه حركة المرور بشكل تام و كامل.

و همت أشغال تهيئة شارع “الأبطال” في الدار البيضاء توسعة الطريق ليصبح من اتجاهين، بكل اتجاه ثلاث مسارات، مع إحداث أماكن لركن السيارات، و سيساهم المشروع في تخفيف الضغط على باقي الشوارع الرئيسية بالمنطقة.

2024-03-28 / 16:15
0

مقالات ذات صلة

تفاصيل إحداث شارع جديد بقلب الدار البيضاء لتخفيف ضغط…

2024-03-28 / 13:29

قدوم الملك للدار البيضاء يغير وجه المدينة و الشوارع…

2024-03-25 / 15:08

مشروع تدارت.. تفاصيل ربط الدار البيضاء بمطار محمد الخامس…

2024-03-22 / 14:36

أشغال توسيع الطريق بين الدار البيضاء و دار بوعزة…

2024-03-22 / 10:21

مستعملو الطريق السيار البيضاء المحمدية يطالبون بفتح مداخل و…

2024-03-19 / 11:42

امهيدية يثور في وجه شركة “كازا طرونسبور” ويلزمها بتشغيل…

2024-03-19 / 10:17

المواد الغذائية عند “محلات 5 دراهم” تستنفر سلطات الدار…

2024-03-16 / 13:51

سلطات البيضاء تتجه لمنع المقاهي و المطاعم “المتنقلة” داخل…

2024-03-15 / 14:32

الوالي امهيدية يأمر بتحويل جنبات “لوطورت” وسط البيضاء لحزام…

2024-03-15 / 12:03

المشروع الذي ينتظره البيضاويين.. “مثلث الفنادق” الذي سيحل أزمة…

2024-03-14 / 10:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى