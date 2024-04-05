مستجدات “دونور”.. بناء مرآب تحت المركب من طابقين و تغيير المنصة الرسمية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار استعداد بلادنا للمنافسات الرياضية الكبرى التي ستنظمها، تتواصل الأشغال بوتيرة سريعة بمختلف الملاعب الكروية التي ستحتضن منافستي الكان و المونديال.

و في هذا الصدد، تعكف الشركات التي حازت صفقة تحديث مركب محمد الخامس بالدار البيضاء على إنجاز مجموعة من الأشغال التي صادق عليها مكتب الدراسات الذي أوكلت له مهمة وضع تصميم و هندسة خاصتين ليكون الملعب مطابقا للمعايير الدولية المطلوبة.

و حسب معطيات خاصة، فالأشغال الجارية حاليا تهم بالدرجة الأولى إحداث مرآب تحت أرضي مكون من طابقين أسفل المركب و سيكون مدخله محاذيا للمذخل الرئيسي للملعب.

و سيتسع المرآب الجديد لحوالي 1700 سيارة و هو ما سيسمح بتخفيف الضغط على الأحياء المجاورة للملعب التي كانت تتحول لفضاءات لركن السيارات أيام المقابلات.

كما تجري أيضا أشغال تهيئة و تحديث المنصة الرسمية التي سيتغير شكلها و هندستها، و سيتم الرفع من طاقتها الاستيعابية، بالإضافة لبناء مستودعات جديدة و مرافق طبية بالمركب.

و لن يكون الملعب متاحا حتى شهر مارس 2025، خاصة أن الأشغال ستهم كذلك الواجهة الخارجية للملعب حيث سيتم تغليفه بالكامل علما أنه لن يتم تسقيفه في مرحلة الإعداد لتنظيم كأس إفريقيا صيف السنة المقبلة.