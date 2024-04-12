انطلاق التجارب الأخيرة للخط الثالث و الرابع لترامواي البيضاء قبل دخولهما الخدمة

2024-04-12 / 23:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد طول انتظار، بدأ العد العكسي لانطلاق الخطين الثالث و الرابع من ترامواي الدار البيضاء و الذي سيساهم و بلا شك في التخفيف من معاناة عشرات الآلاف من البيضاويين الذين يتنقلون يوميا عبر وسائل النقل العمومي.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للنقل أن التجارب الأخيرة لقاطرات الترامواي على الخطين الثالث والرابع ستنطلق اعتبارا من يوم الأحد 13 أبريل 2024، وتستمر إلى غاية 22 منه.

و من شأن التجارب الأخيرة أن توضح للجهات المسؤولة كافة التفاصيل المتعلقة بخطي الترامواي الثالث و الرابع في انتظار التأشير الرسمي لدخولهما حيز الخدمة الرسمية في الأسابيع القليلة المقبلة.

2024-04-12 / 23:05
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