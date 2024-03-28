تفاصيل إحداث شارع جديد بقلب الدار البيضاء لتخفيف ضغط حركة المرور
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عمل كبير يقوم به محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات فيما يتعلق بإيجاد حلول لأزمة النقل و التنقل بقلب العاصمة الاقتصادية.
و في هذا الصدد، تم إعلان انتهاء الأشغال في الطريق الجديد mainstreet و هو شارع رئيسي رأى النور بقلب الدار البيضاء و تم فتحه يوم أمس في وجه حركة المرور لتخفيف الضغط على باقي الشوارع بالمنطقة.
هذا الشارع الحديث سيربط شارع مولاي عبد الله الشريف بشارع محمد الطيب الناصري على مقربة من المستشفى الجامعي الشيخ خليفة الدولي، و يتكون من اتجاهين بكل اتجاه مسارين اثنين و موقف لركن السيارات على طول كل مسار.
31 تعليقات
إنجازات مزيانة لكن هناك بعض العيوب في بعض الط رق قنطرة شارع محمد السادس طريق مديونة علاش حصروها عند مدار شارع الطاح لو امتدت القنطرة فوق المدار كنت غاتكون الانسيابية في المتوجهون إلى مديونة لمادا هم مجبرين على الوقوف عند المدار. النفق تحت ارضي توقف عند سادفيل طريق الرباط بقي الحال على ماهو عليه النفق يجب أن يتمتد إلى. قنطرة سيدي البرنوصي التوقف اكتر من ذ5مرات عند الضوء الأحمر لسادفيل
الحل الوحيد لأزمة السير سواء في الدار البيضاء أو غيرها من المدن،هو نقل كل أسواق الجملة خارج المدينة،( درب عمر-كراج علال-سوق السمك-سوق الدجاج- منع دخول الشاحنات الكبيرة-الخ،الخ…مع الصرامة في تطبيق قانون السير.
من وجهة نظري يجب خلق طرق عالقة في جميع مناطق الدار البيضاء كما هو الحال في شارع محمد 6 طريق مديونة على مستوى سباتة
يجب إخراج بعض الإدارات من الدار البيضاء وإخراج لغيري في إتجاه السبيت وكذالك سوق السمك والمجزرة وسوق الخضر إلى هامش الدارالبيضاء وفك الازدحام على طريق الجديدة في نقطة ليساسفة
بغينا مهيديات في كل ربوع المملكة قبل إستحقاق2030
يجب إلزام أصحاب الدراجات النارية بالمرور في الممرات الخاصة بهم ، عوض مزاحمة السيارات في ممراتهم ، وبالخصوص في شارع محمد السادس .ولكم الف شكر.
كنطلب من السيد والي الجهة باش اشوف مشاكل النقل والبنية التحتية ديال جماعة الشلالات المكتظة بالسكانوشكرا
نطلب من سيادة والي الجهة باش اشوف المشاكل التي تتخبط فيها جماعة الشلالات وخصوصا الامن والمواصلات والبنية التحتية وشكرا
الشارع معندو علاقة بمهيدية.. الشارع داخل فالبلان ديال حي المال والاعمال الجديد الشطر الثالث ومزال خدامين من قبل 3 سنين هادي.
عمل جبار يقوم به مسؤولو ولاية الدار البيضاء من اجل ايجاد حلول الاختناقات المرورية وهم مشكورين ، هناك اختناق مروري اخر عند مدخل ليساسفة في المدارة الرابطة بين الطريق السيار والطريق القادمة من نقطة نهاية الترامواي، نتمنى من السيد الوالي محمد مهيدية ان يدخله في الاعتبار ببناء نفق مروري على مستوى المدارة.
الحل الوحيد لمشاكل النقل الحضري بالدار البيضاء الكبرى هو ميترو الأنفاق وعدا ذلك فهو مضيعة للوقت والجهد والمال ،أتمنى من الوالي محمد امهيدية أن يشرف على المشروع الذي سيرفع المعاناة عن سكان أكبر.مدينة في شمال إفريقيا ،هذا المشروع هو الحل الوحيد لمشاكل النقل الحضري بالمغرب ككل ،أتمنى أن يلتقط الوالي الرسالة ويقطع الطريق أمام تجار الإنتخابات