على طول 4,5 كلم.. فتح طريق ساحلي جديد من ميناء البيضاء باتجاه المحمدية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي دخلتها الدار البيضاء إسوة بعدد من المدن الكبرى خاصة التي ستحتضن المونديال و قبله الكان، تم فتح طريق ساحلي جديد يربط وسط المدينة بشمالها.

و في هذا الصدد، تم فتح طريق ساحلي جديد يمتد على مسافة أربعة كيلومتر و نصف، و يربط ميناء الدار البيضاء مباشرة بالطريق الساحلي الذي يربط الدار البيضاء بالمحمدية، عبر ملتقى طرق ميموزا بعين السبع.

هذا الطريق الهام سيساهم في تسهيل حركة البضائع وتحسين التنقل بالمدينة، خاصة أنه تم به إنشاء مسار خاص للشاحنات يربط الميناء بالمنطقة اللوجستيكية بزناتة، و قد فتح بشكل جزئي سلفا في إطار التجريب في انتظار تدشينه الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.