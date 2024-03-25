قدوم الملك للدار البيضاء يغير وجه المدينة و الشوارع ترتدي حلة بهية

2024-03-25 / 15:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

حللت أهلا يا صاحب الجلالة، بقدومه يأتي الخير و البركة، الله يطول لينا في عمرو جا يومين تبدلات المدينة، تعابير و أخرى نطقت بها ألسن البيضاويين خلال زيارة الملك للعاصمة الاقتصادية.

تغيير كبير تعيشه البيضاء هاته الأيام، البداية بعناصر الأمن المروري التي تغطي كل تراب المدينة، في كل المدارات و الشوارع و التقاطعات، رجال الحموشي متواجدون بكثافة لتسهيل حركة المرور.

شوارع المدينة المليونية ارتدت حلة بهية، الحفر تم ترقيعها، و ممرات الراجلين تمت إعادة صباغتها، حالها كحال “الطروطوارات”، الإنارة تم إصلاح أعطابها، و الورود و الأشجار و النخيل نبتوا بين ليلة و ضحاها في أغلب مداخل و مخارج المدينة و مداراتها و مساحاتها الفارغة.

صحيح أن البيضاء تغيرت كثيرا بحلول عاهل البلاد، لكن حتى لا نبخس الناس حقهم، فالعمل انطلق قبل مدة، و بالضبط منذ تعيين الوالي امهيدية الذي قاد “ثورة إصلاح و تغيير” في صورة البيضاء، عمل كبير أنجز في الأشهر الماضية، تضاعف خلال زيارة الملك، و نتمناه أن يبقى بنفس النسق في الأشهر المقبلة.

2024-03-25 / 15:08
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