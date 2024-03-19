امهيدية يثور في وجه شركة “كازا طرونسبور” ويلزمها بتشغيل خطوط الترامواي نهاية هذا الشهر

2024-03-19 / 10:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لم يستسغ امحمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات المبررات التي قدمها مسؤولو شركة الدار البيضاء للنقل بخصوص التأخر الحاصل في تشغيل خطوط الترامواي الثالث و الرابع.

و عبر امهيدية عن غضبه من تأخر المشروع الذي طال انتظاره من طرف البيضاويين، حيث طالب شركة “كازا طرونسبور” بضرورة تشغيل الخطوط الجديدة في نهاية هذا الشهر كأقصى تقدير.

و كان الوالي امهيدية في عدد من لقاءاته مع ممثلي الشركة قد طالبهم بضرورة إيجاد حلول بخصوص أزمة النقل و الاختناق المروري الذي تعيشه الدار البيضاء و البداية بتشغيل خطوط الترامواي الجديدة.

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