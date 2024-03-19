امهيدية يثور في وجه شركة “كازا طرونسبور” ويلزمها بتشغيل خطوط الترامواي نهاية هذا الشهر
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لم يستسغ امحمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات المبررات التي قدمها مسؤولو شركة الدار البيضاء للنقل بخصوص التأخر الحاصل في تشغيل خطوط الترامواي الثالث و الرابع.
و عبر امهيدية عن غضبه من تأخر المشروع الذي طال انتظاره من طرف البيضاويين، حيث طالب شركة “كازا طرونسبور” بضرورة تشغيل الخطوط الجديدة في نهاية هذا الشهر كأقصى تقدير.
و كان الوالي امهيدية في عدد من لقاءاته مع ممثلي الشركة قد طالبهم بضرورة إيجاد حلول بخصوص أزمة النقل و الاختناق المروري الذي تعيشه الدار البيضاء و البداية بتشغيل خطوط الترامواي الجديدة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
لماذا لا تنجز سلطات الدار البيضاء مترو الإنفاق. إن الترام لن تحل مشاكل النقل و التنقل و الانتقال في تلك الدار ههه ، لماذا هذا الاصرار على التراميات و نحن في زمن الطاكسيات التي ستطير . الريكلام الريكلام