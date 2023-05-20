بلاغ مجلس جماعة مكناس إثر انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2023

ع محياوي _ هبة بريس

تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، عقد المجلس الجماعي لمكناس بمقر المركب الثقافي والإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس ، حسب بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة منه، دورةً عادية في جلستين مفتوحتين للعموم يومي 05 و11 ماي 2023 برئاسة السيد رئيس المجلس جواد بحاجي وبحضور السيد ممثل عامل عمالة مكناس السيد الباشا المكلف بالتنسيق مع الجماعة والسيدات والسادة أعضاء مجلس الجماعة. كما حضر أشغال هذه الدورة بصفة استشارية، السيد المكلف بالمديرية العامة للمصالح الجماعية ورؤساء الأقسام والمصالح، إضافة إلى عدد من ممثلي المصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن نساء ورجال الإعلام والصحافة.

وبعد الكلمة الافتتاحية للدورة، يضيف البلاغ، قدم السيد رئيس المجلس تقريرا إخباريا مفصلا عن مجمل الأنشطة والأعمال التي قام بها رئيس المجلس ومكتبه المسير؛ والذي أشار فيه إلى المجهودات القيمة التي بذلتها الجماعة من أجل الإسهام في إنجاح النسخة 15 للملتقى الدولي للفلاحة الذي احتضنته مؤخرا مدينة مكناس. كما توقف السيد الرئيس خلال هذا التقرير عند مختلف الأنشطة الرسمية واللقاءات التي قام بها مع باقي أعضاء المكتب المسير وعلى رأسها حفل التوقيع على مذكرة التعاون والشراكة مع عمدة مدينة Bourg en Bresse الفرنسية، والذي كان مناسبة للـتأكيد على ضرورة النهوض بالتعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية وجعله رافعة للتنمية في احترام لمبادئه المؤسسة، واستحضار تام للتوجهات السياسية للمملكة المغربية.

وشكل موضوع الدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل جماعة مكناس 2022 – 2027 أهم النقط الواردة ضمن أشغال هذه الدورة حيث تميز بنقاش مستفيض وبناء، أسفر عن التوافق على إدراج مختلف التوصيات المقترحة من قبل اللجان الدائمة للمجلس بوثيقة المشروع.

وقد أشار السيد الرئيس حسب ذات البلاغ، في معرض هذه النقطة الى أن التصويت على هذه الوثيقة بالنظر إلى أهميتها، يجب أن يتم بعيدا عن جميع أشكال المزايدات السياسية اعتبارا لكونها وثيقة واقعية و تشاركية بامتياز، قابلة للتحيين والتعديل تبعا للمتغيرات الطارئة، طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة؛ مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الانتهاء من إعداد مخطط تعبئة الموارد لتمويل مختلف المشاريع المتضمنة بهذا البرنامج و التعجيل بتنفيذها لتسهم في النهوض بواقع التنمية بهذه المدينة العزيزة.

وجدد السيد الرئيس في الوقت نفسه، شكره وتقديره لجميع أعضاء لجنة قيادة برنامج عمل الجماعة وجميع الموظفين والتقنيين الذين أشرفوا على إعداد هذه الوثيقة بتعاون مع مكتب الدراسات على حرفيتهم العالية، وتقيدهم الصارم بتوجيهات الدليل المنهجي لإعداد برامج عمل الجماعات الترابية الذي أصدرته المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية. وقد أسفرت دراسة هذه النقطة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرة عنها.

بعد ذلك، تداول مجلس الجماعة وصادق بالأغلبية المطلقة على مجمل النقط المؤجلة والطارئة المدرجة في جدول أعماله.

وقد ثمن رئيس المجلس عاليا روح التوافق والتعاون ونكران الذات، التي عبرت عنها مختلف مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، بمناسبة تدارسها لمختلف نقاط جدول الأعمال، والأجواء الايجابية والبناءة التي سادت أشغال الدورة، مؤكدا على انفتاح المكتب المسير على جميع المبادرات والاقتراحات التي يمكن أن تتقدم بها مختلف مكونات المجلس بمختلف أطيافه خدمة لقضايا المدينة ومتطلباتها التنموية.

وقد توجت أشغال هذه الدورة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

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