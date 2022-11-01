تحويلات مغاربة العالم تقفز إلى 80,8 مليار درهم
هبة بريس _ الرباط
يؤشر ارتفاع تحويلات مغاربة العالم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى إمكانية بلوغ هدف 100 مليار درهم الذي يتوقعه بنك المغرب.
وارتفعت تحويلات مغاربة العالم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11,6 في المائة، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف اليوم الاثنين فاتح نونبر.
فقد قفزت تحويلات مغاربة العالم في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي إلى 80,8 مليار درهم، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 72,4 مليار درهم.
وسجلت تلك التحويلات في متم شتنبر الماضي أعلى مستوى لها، مقارنة بالفترة نفسها خلال الأربعة أعوام الفخرية، حيث كانت تراوحت بين 50 مليار درهم 2018 و72,4 مليار درهم في 2021.
بلغت تحويلات المغاربة في العام الماضي 93,7 مليار درهم، حيث كانت ارتفعت بنسبة 36,8 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.
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21 تعليقات
التحويلات بغيتوها وباغين تفرضوا عليهم الضرائب على شوية الكادوات للي يجيبوا معاهم لحبابهم السرقة عاين باين
اخواني اخواتي المغاربة الذين يعيشون في الخارج، ان ماسمعته اليوم بأنه ستفرض علينا ضرائب على الكادوات، لان الباترونات في الحكومة الجديدة لديهم محلات لي الروائح والملابس باش نشتروا من عندهم الكادوات… نعم نحن مغاربة الخارج بقرة حلوب ولكن للأسف غارزات والآن تريدون دبحنا… اقسم بالله ان السفر الى تركيا من ألمانيا ارخص 20 مرة من زيارة واحدة المغرب، وعند العودة اتوحش متى ستعود مرة أخرى إلى تركيا، المعاملة، أثمنة مناسبة، النظافة، المؤكولات الأمن والأمان…أين نحن من هذا؟؟؟؟؟
لأن مغاربة الداخل عايشين في الازمة و عائلاتهم كيصيفطو لهم باااش يديبانيو
و لهذا الدولة مكاتعارضش هجرة الكفاءات لأنها من جميع النواحي ضامنة أن المغربي واها يخرج دايما عقلو قلبو كيبقا مع بلادو و عائلتو و غادي يرجع يدوز فيها العطل و ينقذ اسر اخرى
هذا يعكس نسبة الفقر في المغرب و الأشخاص في بلاد المهجر يساعدون عائلاتهم بإرسال الأموال ..
كيحسابلو بالي المتغربين عايشين الحياة وكيخدموو ومرتاحين معارفش بلي كل متغرب موراه عائلة كيتسناو شهرية منو واخا ما متكونش شي حاجة كبيرة ولكن عالاقل كتقدر تغطي شي حاجة غير انا اغلب المغتربين كيدير فبالًو انه واحد النهار خاصو يرجع بلادوو ويكون عندو باش يعيش الخ
السبب واضح هناك قيم اجتماعية وثقافية هي السبب الحقيقي وراء هذه الضاهرة، قيم التضامن والتكافل الاسري و الاحساس بالمسؤولية اتجاه الاسرة، التعاون العائلي… كل هذه القيم الموروثة تصنع عقل جمعي للمجتمع وبيئة صحية ما تزال تقاوم السياسات النيوليبرالية التي تسعى الى تكريس التوجه الفرداني داخل المجتمع…
المغرب تسوده ثقافة تضامنية يجب على الجميع الانكباب على تكريسها وترسيخها.
السبب هو المغربة اللي خدامين في الويب يقومون بتحويل أرباحهم إلى المغرب
ها علاش خصهم يخليونا نحركو ههه
عليها دايرين بحساب الجالية ، ولينا كنتگريساوا في المطار
حنا كيوصلنا غير قهوة وشكلاط هذا الساعة مشفنا حتى عملة
المغاربة كيديروا اللي عليهم والملك كبدير اللي عليه خاص غير الحكومة والمسؤولين يخدموا بجدية ووطنية وباركة من السرقة وتبدير المال العام وحتى البرجوازية المغربية تكون برجوازية وطنية وتعاون بلادها تزيد للقدام
شكر خوتك اللي هازين هم البلاد من ، راه خوتنا لهيه عندهوم خوتهم و والديهم هنا كيعانيو الفقر و الغلاء فراهم يفيضون على ذويهم مما أفاض عليهم الغني الرزاق.
الجالية المغرب فدمهم مغربين وعارفين بحق البلاد والله يهدي المسؤولين يشوفو من حال الفقراء
معرفتيش علاش كاينة مراقبة لأموال المغاربة المقيمين بالخارج كولشي خوا الحسابات خارج المغرب وحولهم للبنوك المغربية
ا الناس كتهرب فلوسها من بعد ما درتو اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي لضبط الجالية المستفيدة من اعانة الدولة.
رفع الدعم عن المواطن البسيط و الضعيف و عدم تحسين قطاعي الصحة و التعليم هو سبب
و راه الزلط ضارب عائلات الجالية المغربية
داكشي علاش رفعتو الاسعار 🙂
كيرسلو لخوتهم باش يحركو حتا هما