تحويلات مغاربة العالم تقفز إلى 80,8 مليار درهم

2022-11-01 / 20:34
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هبة بريس _ الرباط

يؤشر ارتفاع تحويلات مغاربة العالم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى إمكانية بلوغ هدف 100 مليار درهم الذي يتوقعه بنك المغرب.

وارتفعت تحويلات مغاربة العالم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11,6 في المائة، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف اليوم الاثنين فاتح نونبر.

فقد قفزت تحويلات مغاربة العالم في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي إلى 80,8 مليار درهم، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 72,4 مليار درهم.

وسجلت تلك التحويلات في متم شتنبر الماضي أعلى مستوى لها، مقارنة بالفترة نفسها خلال الأربعة أعوام الفخرية، حيث كانت تراوحت بين 50 مليار درهم 2018 و72,4 مليار درهم في 2021.

بلغت تحويلات المغاربة في العام الماضي 93,7 مليار درهم، حيث كانت ارتفعت بنسبة 36,8 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.

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تعليق واحد

  1. التحويلات بغيتوها وباغين تفرضوا عليهم الضرائب على شوية الكادوات للي يجيبوا معاهم لحبابهم السرقة عاين باين

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