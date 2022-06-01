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المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينشر مجموعة جديدة من اجتهادات محكمة النقض

2022-06-01 / 22:36
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هبة بريس _ و م ع

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه تم نشر مجموعة جديدة من اجتهادات محكمة النقض الخاصة بسنة 2021 .

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الاجتهادات البالغ عددها 220 قرارا، صادرة عن مختلف الغرف (الغرفة المدنية، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الغرفة التجارية، الغرفة الإدارية، الغرفة الاجتماعية، الغرفة الجنائية)، ويضاف هذا العدد إلى إجمالي القرارات التي سبق نشرها والتي يناهز عددها 7800 قرار، والمتوفرة على البوابة الإلكترونية للمجلس https://www.cspj.ma.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على نشر اجتهادات محكمة النقض بكيفية مستمرة.

وبحسب المصدر ذاته فقد جاء نشر هذه المجموعة الجديدة تنفيذا للإجراءات التي تضمنها المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 ، وتحديدا الإجراءين 93 و 94 القاضيين بالعمل على توحيد الاجتهاد القضائي وتفعيل دور محكمة النقض في هذا المجال، ونشر الاجتهاد القضائي مجانا عبر البوابة الإلكترونية للمجلس ومحكمة النقض والمحاكم لفائدة الجميع.

وذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سطر ضمن أهدافه الاستراتيجية العمل على توفير الاجتهاد القضائي للجميع وبالمجان، باعتباره إطاراً لتحقيق الأمن القضائي.

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