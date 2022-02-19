بشكل عاجل.. ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

2022-02-19 / 5:06 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، تنبيها أوصت فيه المواطنين الألمان الموجودين حاليا في أوكرانيا بمغادرة البلاد “بشكل عاجل”.

وقالت الوزارة في التنبيه الذي نشرته على موقعها: “تم إصدار تحذيرات من السفر إلى أوكرانيا، ويوصى المواطنون الألمان بشدة بمغادرة البلاد بشكل عاجل”.

وفي غضون ذلك أعلنت شركة “Lufthansa” للطيران الألمانية أنها قررت وقف كل رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة الأوكرانية كييف من 21 إلى 28 فبراير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جونسون: نجهز عقوبات قاسية لفرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا

جونسون: نجهز عقوبات قاسية لفرضها على روسيا إذا غزت…

2022-02-19 / 3:40 مساءً
Photo of وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية “تستعد للهجوم” على أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية “تستعد للهجوم” على أوكرانيا

2022-02-19 / 2:02 مساءً
Photo of بوتين يطلق مناورات “الردع الاستراتيجي” بالصواريخ الباليستية والمجنحة

بوتين يطلق مناورات “الردع الاستراتيجي” بالصواريخ الباليستية والمجنحة

2022-02-19 / 12:35 مساءً
Photo of المفوضية الأوروبية: التطورات حول أوكرانيا تهدد النظام العالمي

المفوضية الأوروبية: التطورات حول أوكرانيا تهدد النظام العالمي

2022-02-19 / 11:58 صباحًا
Photo of “الناتو” يدعو روسيا إلى سحب قواتها من الحدود ويؤكد: “الخطر قائم وقريب”

“الناتو” يدعو روسيا إلى سحب قواتها من الحدود ويؤكد:…

2022-02-19 / 11:26 صباحًا
Photo of أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف

أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف

2022-02-19 / 11:13 صباحًا
Photo of بايدن: بوتين قرر غزو أوكرانيا وسيفعل ذلك خلال الأيام المقبلة

بايدن: بوتين قرر غزو أوكرانيا وسيفعل ذلك خلال الأيام…

2022-02-19 / 10:58 صباحًا
Photo of بوتين يصدر مرسوما باستدعاء جنود الاحتياط للتدريب العسكري

بوتين يصدر مرسوما باستدعاء جنود الاحتياط للتدريب العسكري

2022-02-19 / 9:55 صباحًا
Photo of القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في دونيتسك

2022-02-19 / 9:30 صباحًا
Photo of إغلاق مجلس العموم الكندي استثنائيا لأسباب أمنية

إغلاق مجلس العموم الكندي استثنائيا لأسباب أمنية

2022-02-18 / 7:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق