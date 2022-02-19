بشكل عاجل.. ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، تنبيها أوصت فيه المواطنين الألمان الموجودين حاليا في أوكرانيا بمغادرة البلاد “بشكل عاجل”.

وقالت الوزارة في التنبيه الذي نشرته على موقعها: “تم إصدار تحذيرات من السفر إلى أوكرانيا، ويوصى المواطنون الألمان بشدة بمغادرة البلاد بشكل عاجل”.

وفي غضون ذلك أعلنت شركة “Lufthansa” للطيران الألمانية أنها قررت وقف كل رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة الأوكرانية كييف من 21 إلى 28 فبراير.

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