انقلاب سيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي ونقله إلى المستشفى

2024-04-26 / 17:23
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هبة بريس – وكالات

أصيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة؛ جراء انقلاب مركبته بعد زيارته لموقع عملية طعن في مدينة الرملة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “بن غفير وصل إلى مكان عملية الطعن في المدينة، وعندما غادر هناك انقلبت سيارته”.

وأضافت: “تم نقله إلى مستشفى أساف هروفيه وحالته ما بين طفيفة ومتوسطة”.

وأشارت إلى أن مركبة بن غفير تجاوزت الإشارة الحمراء واصطدمت بها مركبة كانت تعبر مساراً آخر من أحد المفترقات بعد أن كانت الإشارة خضراء.

2024-04-26 / 17:23
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تعليق واحد

  1. عمر الكلب.ما ماتش عندو ازهر.و لاكن الله يمهل ولا يهمل.سيموت هذا الصهيوني المتعصب والتعارف شر موتة ان شاء الله جزاءا عاى الأعمال الاجرامية التي يقوم بعا في حق الفيلسطينيين

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