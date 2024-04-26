زوجة تشعل النار في زوجها بسبب كثرة استخدامه للهاتف
الصورة تعبيرية

في مصر.. أضرموا النار في ابنة جيرانهم انتقاما منهم

2024-04-26 / 13:32
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هبة بريس – وكالات

شهدت إحدى قرى محافظة الفيوم المصرية حادثة مروعة، حيث أراد أفراد إحدى العائلات الانتقام من جيرانهم فأقدموا على إشعال النار في ابنة الجيران التي سرعان ما لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق عميقة.

ووفق وسائل إعلام محلية، كشفت التحريات الأولية للشرطة أن السبب وراء الواقعة يعود إلى خلافات ثأرية قديمة بين عائلة الضحية وعائلة الجيران المعنية في قرية “كحك بحري” في مركز الشواشنة، في المحافظة التي تقع على بعد نحو 100 كيلو متر جنوبي غرب القاهرة.

ولاحق الجناة “جهاد شعبان عبد الرحمن”، وهي فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، داخل أحد محلات بيع الدجاج في القرية وقاموا بسكب مادة “البنزين” على جسدها ثم أضرموا فيها النيران قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقام الأهالي بنقل الضحية إلى أقرب مستشفى في محاولة يائسة لإنقاذها، لكنها فارقت الحياة في ذات اليوم. وتكثف الشرطة جهودها لسرعة ضبط المتورطين في القضية وعددهم أربعة أشخاص.

2024-04-26 / 13:32
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