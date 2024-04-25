الشرطة الأوروبية تفكك عصابة لتهريب البشر من العراق

2024-04-25 / 20:37
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قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الخميس، إنها ألقت القبض على 21 شخصا في عملية للشرطة استهدفت شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين من العراق إلى الاتحاد الأوروبي عبر روسيا وبيلا روسيا.

وأضافت أن معظم المعتقلين مصريون وعراقيون وسوريون، وتم اعتقال 15 منهم في بولندا.

وأردفت يوروبول ومقرها الرئيسي في لاهاي أن “الشبكة الإجرامية هربت المهاجرين من العراق عبر روسيا وبيلا روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا والمملكة المتحدة من دول الوجهة النهائية الرئيسية”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توفي خمسة مهاجرين، من بينهم طفل، أثناء محاولتهم عبور القنال الإنكليزي من فرنسا.

وتعهدت العديد من الحكومات الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا، ببذل مزيد من الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

2024-04-25 / 20:37
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