Cars are stranded on a flooded street in Dubai following heavy rains on April 18, 2024. Dubai's giant highways were clogged by flooding and its major airport was in chaos as the Middle East financial centre remained gridlocked on April 18, a day after the heaviest rains on record. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

إصابات وحالات خطيرة بموجة حر قياسية تضرب إسرائيل

2024-04-25 / 19:04
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ذكرت صحيفة “هآارتس” أن موجة الحر الشديدة والقياسية التي ضربت إسرائيل، منذ بداية الأسبوع الجاري، وصلت ذروتها، الخميس، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها منذ 85 عاما.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، وصلت درجة الحرارة في تل أبيب إلى 40.8 درجة مئوية (105.4 درجة فهرنهايت)، الخميس، وهو اليوم الأكثر سخونة في أبريل في تل أبيب منذ عام 1939، عندما وصلت الحرارة إلى 40.4 درجة مئوية (104.7 درجة فهرنهايت)، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لهيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، أمير جفعاتي، قوله إن “مثل تلك موجات الحر التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية هي جزء من ظاهرة الاحتباس الحراري”.

وأشارت إلى أنه تم تحطيم أرقام قياسية مماثلة في يافنه، وهي مدينة جنوب تل أبيب، وفي نيتسان، وهو كيبوتز بالقرب من أشدود، وفي وادي الأردن، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 44.8 درجة مئوية (112.64 فهرنهايت). ورغم أنه من المتوقع أن تنتهي موجة الحر، مساء الخميس، يعتقد نظام الرصد الدولي أنه قد يتم تحطيم أرقام قياسية إضافية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استقبال 147 شخصًا للعلاج بسبب الحرارة، منهم 141 يعانون من الجفاف أو الإغماء، وستة أصيبوا بضربة شمس، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وفي هذا السياق، ذكرت مراسلة قناة “الحرة”، الخميس، أن رضيعا بلغ من العمر 5 أشهر، توفي في مخيمات رفح، جنوبي القطاع، بسبب موجة الحر.

2024-04-25 / 19:04
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