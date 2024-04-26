مؤثر.. وفاة رضيعة غزة التي خرجت من جثمان أمها

هبة بريس – وكالات

توفيت رضيعة فلسطينية، كان قد تم إنقاذها من رحم أمها بعد وقت قصير من مقتل الأخيرة في غارة جوية إسرائيلية.

وقال رامي الشيخ عم الرضيعة المتوفاة، الجمعة، إن ابنة أخيه وزوجته صابرين جودة توفيت الخميس في أحد مستشفيات غزة، بعد تدهور حالتها الصحية وعجز الطاقم الطبي عن رعايتها.

وكان المنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قد تعرض لقصف جوي إسرائيلي قبيل منتصف ليل السبت، مما أسفر عن مقتل الأم والأب وابنتهما ملاك البالغة من العمر 4 سنوات.

ونقل عمال الإسعاف الجثث إلى مستشفى قريب، حيث أجرى الأطباء جراحة قيصرية طارئة لوالدتها، التي كانت في الأسبوع الثلاثين من حملها.

وبقيت الرضيعة في حضانة بوحدة العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة حتى وفاتها بعد 5 أيام.

ولقي أكثر من 34 ألف فلسطيني حتفهم خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، بحسب مسؤولي صحة محليين في القطاع يقولون إن حوالي ثلثي القتلى من النساء والأطفال.