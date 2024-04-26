“نشاط خبيث” يدفع لندن لاستدعاء السفير الروسي

2024-04-26 / 20:51
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هبة بريس/ وكالات

استدعت الخارجية البريطانية، الجمعة، السفير الروسي في لندن على خلفية اتهامات لموسكو “بتدبير نشاط خبيث”، وذلك بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى بريطاني بالعمل “لحساب الدولة الروسية”.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان “لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات بتدبير روسيا لنشاط خبيث على الأراضي البريطانية، فضلا عن نمط السلوك الأوسع الذي نشهده من جانب روسيا الاتحادية لرعاية مثل هذا النشاط على أراضي دول أخرى ذات سيادة”.

ودعت الوزارة إلى “الوقف الفوري لهذا النشاط”، مضيفة أنها “ستواصل العمل مع حلفائنا للردع والدفاع ضد مجموعة كاملة من التهديدات الصادرة عن روسيا”.

من جهته، نفى السفير الروسي، أندريه كيلين، المزاعم المتعلقة بوجود صلة بروسيا ووصفها بأنها “سخيفة” و”لا أساس لها من الصحة”، وفق بيان أرسل إلى وكالة “تاس” للأنباء.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، “رغم أننا يجب أن نترك المسار القضائي يأخذ مجراه، إلا أنني أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم قيام مواطنين بريطانيين بنشاط إجرامي على أراضي المملكة المتحدة لحساب الدولة الروسية”.

وأضاف في منشور على منصة “إكس”: “سنستخدم كامل ثقل نظام العدالة الجنائية لمحاسبة أي شخص تثبت إدانته بارتكاب جرائم مرتبطة بالتدخل الأجنبي”.

2024-04-26 / 20:51
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