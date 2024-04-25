A Tunisair Boeing 737 passenger aircraft arrives at Nice airport in Nice, southern France on February 22, 2021, after arriving from the Tunisian capital of Tunis. - The French Riviera will go into lockdown for the next two weekends to contain Covid-19 which has been spreading faster in the tourist hotspot than elsewhere in France, the region's top official said on February 22, 2021. Controls at airports and at the land border the southern Alpes-Maritimes region shares with Italy would be tightened over the next two weeks, prefect Bernard Gonzalez said, and stores larger than 5,000 metres square (54,000 square feet) would be closed. (Photo by Valery HACHE / AFP)

فرنسا : الغاء رحلات جوية بسبب اضراب المراقبين

2024-04-25 / 19:13
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تعطلت حركة النقل الجوي في فرنسا بشكل كبير، اليوم الخميس، بسبب إلغاء الرحلات الجوية إثر حركة إضرابية لمراقبي الحركة الجوية.

وتتعلق عمليات الإلغاء في المقام الأول بالرحلات القصيرة والمتوسطة المدى. ولمطابقة الموظفين المتاحين مع حركة المرور، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 75 في المائة من الرحلات المغادرة أو القادمة من باريس-أورلي، و55 في المائة في رواسي-شارل ديغول، و65 في المائة في مرسيليا، و45 في المائة بباقي المطارات الأخرى.

وبحسب المديرية العامة للطيران المدني، فإن عدد الرحلات الجوية المخطط لها فوق فرنسا يومه الخميس يبلغ حوالي 6800، مقارنة بـ 9000 في اليوم السابق.

وأدى الإعلان أمس الأربعاء عن اتفاق نهاية الأزمة من قبل الاتحاد الوطني لمراقبي الحركة الجوية إلى زيادة الأمل في تقليل القيود التي تؤثر على شركات الطيران.

ومع ذلك، جاءت هذه الاتفاقية بعد فوات الأوان لتجنب التعطيل، خاصة وأن النقابات الثلاث الأخرى لمراقبي الحركة الجوي احتفظت بإشعارها لخوض الإضراب.

يذكر أن النقابات الفرنسية تحتج على إصلاح مهنة مراقبة الحركة الجوية وتطالب كذلك برفع التعويضات.

2024-04-25 / 19:13
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