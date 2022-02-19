بشكل عاجل.. ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا
هبة بريس - وكالات
أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، تنبيها أوصت فيه المواطنين الألمان الموجودين حاليا في أوكرانيا بمغادرة البلاد “بشكل عاجل”.
وقالت الوزارة في التنبيه الذي نشرته على موقعها: “تم إصدار تحذيرات من السفر إلى أوكرانيا، ويوصى المواطنون الألمان بشدة بمغادرة البلاد بشكل عاجل”.
وفي غضون ذلك أعلنت شركة “Lufthansa” للطيران الألمانية أنها قررت وقف كل رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة الأوكرانية كييف من 21 إلى 28 فبراير.
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22 تعليقات
انهم فقط ينفدون الاجندة الماسونية باحداث حرب تكون سببا لازمة غدائية عالمية باعتبار اوكرانيا من كبار المصدرين للقمح بالعالم
وبالتالي تفقير الناس ودفعهم للتطعيم مقابل الحصول على الدعم.
أمريكا وحلفاءها يريدون جر روسيا لتشن هجوما على اوكرانيا لاستنزافها واضعافها اقتصاديا، ولكن بوتين ليس ساذجا ليشن حربا على دولة جارة بل يريد من الدول الغربية “تعطيه التيساع”وتلعب قرب باب دارها والسلام، هل فهمت يا بايدن.
أمريكا وحلفاءها يريدون جر روسيا لتشن هجوما على اوكرانيا لاستنزافها واضعافها اقتصاديا، ولكن بوتين ليس ساذجا ليشن حربا على دولة جارة بل يريد من الدول الغربية “تعطيه التيساع”وتلعب قرب باب دارها والسلام، هل فهمت يا بايدن
حلف النيتو بقيادة الولايات المتحدة يريد ضم أكرانيا التي طالما كانت حليفة لروسيا بل أكثر من هذا يريد تثبيت منصات صواريخ باليستية في أكرانيا مما يهدد أمن روسيا. تصرف بوتين منطقي و شجاع لمواجهة الغطرسة و التغول الأمريكي..
حلف النيتو بقيادة الولايات المتحدة يريد ضم أكرانيا التي طالما كانت حليفة لروسيا بل أكثر من هذا يريد تثبيت منصات صواريخ باليستية في أكرانيا مما يهدد أمن روسيا. تصرف بوتين منطقي و شجاع لمواجهة الغطرسة و التغول الأمريكي
ماذا ستفعل أمريكا لو أن روسيا إتفقت مع المكسيك على وضع منصات لصواريخها s400 بمحاداة الحدود الأمريكية؟ الجواب بسيط كانت ستقوم بإجتياح المكسيك دون التشاور مع المجتمع الدولي. أمريكا طغت في الأرض و نهايتها تقترب بالصعود العسكري الصيني
ما معنى… “لن نشارك في القتال، لكن سنستمر في دعم الشعب الأوكراني”؟!! ومافائدة هذا التهليل منذ البداية إذن؟! هذه إشارة واضحة مفادها إثارة الفزع داخل أوكرانيا من أجل تحقيق مكاسب جيوستراتيجية؟!!…
حلفاءها الكل سيخسر و تداعيات الحرب لن يسلم منها أحد و التكلفة و الخسائر المادية و البشرية سوف تكون في كلا الجانبين و بالتالي غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار في كل المواد الغداءية و الضرورية للحياة.
حلفاءها الكل سيخسر و تداعيات الحرب لن يسلم منها أحد و التكلفة و الخسائر المادية و البشرية سوف تكون في كلا الجانبين و بالتالي غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار في كل المواد الغداءية و الضرورية للحياة…
في النزاع الأوكراني،كل شيئ يصب في مصلحة روسيا لأنها ستكون في موقف الدفاع في حال اندلعت أي حرب.نظرية الحرب تعطي دائما الامتياز للمدافع على حساب المهاجم.المعسكر الغربي منقسم،ضعيف ومتأزم سياسيا واقتصاديا.هو غير جاهز و مؤهل من جميع الجوانب…
لا يهزم بلد تقف معه الصين و هو على حدودها فوق ذلك.الصين تدعم روسيا في أوكرانيا.سنرى قريبا روسيا و هي تدعم الصين في تايوان و ربما في مواجهة اليابان.مصير العالم بيد التحالف الروسي الصيني…
نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها انقلابا في كييف في عام 2014 خلال الألعاب الأولمبية في سوتشي (روسيا). ثم أطلق العنان لحرب أهلية هناك ، والتي لم تنته بعد. الآن يريدون أن تهاجم أوكرانيا دونباس مرة أخرى..
اوكرانيا وزعماءهم من يخلق هده المشاكل لو قالو للحلف الناتو لا نريد الدخول معكم لا انتهت المشكلة ولا كن الاغراءات والمساعدات والدخول في السوق الاروبية جعلتهم يصابون بالعمى.آمريكا لن تدافع على احد في حالة الهجوم وجميع الامريكيين يعارضون الحرب وبايدن يعرف هدا والانتخابات قريبة..
حكام روسيا رجال عقلاء ….لن ينخدعوا بتحريض أمريكا على شن هجوم على أوكرانيا . أولم تعلم أمريكا أن السيد بوتين رجل مخابرات روسيا سابقا بامتياز . فلينته حكام أمريكا باللعب بالنار . فإن لكل قوة معسكر ..
حكام روسيا رجال عقلاء ….لن ينخدعوا بتحريض أمريكا على شن هجوم على أوكرانيا . أولم تعلم أمريكا أن السيد بوتين رجل مخابرات روسيا سابقا بامتياز . فلينته حكام أمريكا باللعب بالنار . فإن لكل قوة معسكر …
لو فكرت أوكرانيا جيدا لانحازت لجهة روسيا وانهت الأزمة دبلوماسيا . عندي احساس ان امريكا تريد الانتقام من روسيا واستخدام أوكرانيا طعم تريد اضعاف روسيا المنافس لها .الحرب ليست في مصلحة أوكرانيا ولا روسيا ولا الغرب امريكا هي المستفيد تبيع السلاح والمنتزهات ترفع سعر الغاز كما تشاء لاوربا..
ساعدت ثورات عام 1989 إضافة إلى تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 على نهاية العداء المستمر منذ عقود بين منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلف وارسو ( الاتحاد السوفييتي وسبع جمهوريات اشتراكية أخرى من الكتلة الشرقية ٱنذاك) ، والذي كان السمة المميزة للحرب الباردة. الله احفظ وصاف
الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثلاثة عقود من تحكمها في العالم كقطب وحيد، تراكم الاخطاء بسبب عجرفتها وإستقوائها على العالم. والان تورطت في الحرب مع روسيا وأكرانيا
امريكا تريد ان تقوم الحرب في اوكرانيا ومعها اروبا لهذا يتهربون من البحت عن حل سلمي مع الدب الروسي
ان قامت الحرب هناك ستتاثر اروبا كتيرا وستعصف الرياح بالاقتصاد العالمي ولا تنسى السلاح النووي..زينب.
روسيا والصين إتحدوا وقد وضعوا 5 سنوات لتقتسم أمريكا العالم رغما عن أنفها، فاليوم ليست أمريكا من تقول أن الحرب جيدة للأعمال، بل روسيا والصين أيضا.