بعد النيجر.. واشنطن تقرر سحب بعض قواتها من تشاد “مؤقتاً”

هبة بريس – وكالات

قال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إن واشنطن تعتزم سحب بعض قواتها من تشاد مؤقتا، وهو تحرك يأتي بعد أيام من اضطرار واشنطن إلى الموافقة على سحب قواتها من دولة النيجر المجاورة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أمر قائد سلاح الجو في تشاد الولايات المتحدة بوقف أنشطتها في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة نجامينا، بحسب رسالة مرسلة إلى الحكومة الانتقالية والتي اطلعت عليها رويترز.

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عددا من القوات الأمريكية في تشاد سيعيد التمركز خارج البلاد.

وذكر أنها “خطوة مؤقتة” في إطار مراجعة جارية للتعاون الأمني مع تشاد، وهو تعاون سيُستأنف بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد في السادس من ماي.

وقال مسؤول أمريكي إن عشرات من جنود القوات الخاصة ممن يتواجدون في تشاد بصفتهم مخططين ومستشارين سينتقلون إلى ألمانيا في الوقت الراهن.

والرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي مرشح في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، مما يجعل تشاد أول دولة تنظم انتخابات بين الدول التي تحكمها مجالس عسكرية في غرب ووسط أفريقيا.

وأبدت جماعات المعارضة مخاوف بشأن مصداقة هذه الانتخابات.