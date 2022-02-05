قضية الطفل المغربي ريان تحرك قضية الطفل السوري فواز القطيفان
نجلاء مزيان - هبة بريس
دعى مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتضامنون مع الطفل ريان العالق في البئر الكائن باقليم شفشاون، -دعى- إلى التفاعل مع قضية الطفل السوري فواز القطيفان.
و إنتشر صباح يومه مقطع فيديو مأساوي، أشعل غضب رواد منصات التواصل الإجتماعي، حيث يظهر فيه طفل يتعرض للتعذيب وهو مجرد من ثيابه يصرخ ويطلب من الخاطفين أن لا يضربوه “مشان الله لا تضربوني”.
و الجدير بالذكر أن الطفل يدعى فواز القطيفان من سوريا، يتعرض للتعذيب من طرف خاطفيه، من أجل الضغط على أسرته ودفع فدية تقدر بنحو 500 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 143 ألف دولار.
وأثار الفيديو الصادم حملة تعاطف كبيرة مع الطفل، كما ربط المتابعون بينه وبين قضية الطفل ريان، كنوع من التضامن مع الإثنين.
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21 تعليقات
كل من يعذب طفلا سيعذبه الله تعالى عذابا مخزيا في الدنيا والآخرة
قضية بارزة في الرأي العام العالمي ..كما أنها تشبه قضيا الأطفال المحرومين من حريتهم.. اطفال فلسطين وسوريا والمحتجزين في المخيمات تندوف.. كلهم نفس المعاناة والعذاب ..ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم…..
نتمنى كل طفل يتنفس حريته وحقوقه الشرعية من طرف الجمعيات لحقوق الطفل يآرب يآرب …قضية ريان احسستنا بعاطفة كما أنها اعطتنا درسا مهما في المجتمعات الإسلامية … بأن ديننا الحنيف دين التسامح والاخوة وكلنا ننطق بالشهادتين أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميع الأمة الإسلامية تعاطفت مع ريان ومحنته .. وبالاخص أطفال سوريا واطفال فلسطين لأنهم يشعرون به ..نفس المعاناة التي يعيشها هذه الدول العربية والإسلامية…تتمني ان يفك كربهم ويحصلون على حريتهم يارب يارب…
يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب اقتربت اللحظات الأخيرة والحاسمة للوصول إلى الطفل ريان … اكثروا من الدعاء من أجل ريان ومحنته ليخرج سالما معافى وحيا يرزق اللهم آمين يارب إنك سميع مجيب الدعاء يارب…
المعاناة التي يعاني منها أطفال سوريا معاناة جد قاسية ..مجاعة حرمان..نفس المعاناة التي عاشها الطفل ريان خمسة أيام.. هذه اعطت درسا مهما المجتمعات العربية الإسلامية…يريت يستفيد منه…
تشكراتنا الى جميع الدول العربية والغربية لمساندتهم معنا في هذه المحنة المؤلمة التي يعيشها المغاربة من طنجة إلى كويرة الكل ساهم في عملية الإنقاذ من أجل إنقاذ حياة الطفل ريان من باطن البئر سليما وحيا يرزق يآرب..
إنهم في الأواني الأخيرة لتتمت عملية الحفر للوصول إلى الطفل ريان من أجل إنقاذ ورجوعه إلى أحضان أمه المكسورة والمجروحة قلبا ربي إنك على كل شيء قدير..
نتفاؤل خيرا لإنقاذ الطفل ريان يآرب..إنها معجزة.. يآرب اعن ريان واستجب دعوات هؤلاء الأطفال المحرومين من حريتهم يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب أنقذه..
يآرب يآرب يآرب انقذ ريان من كربه ..نحن تفتخر بالفريق التقني والمهني لإنقاذ الطفل ريان من باطن البئر نتمنى لهم المزيد والمزيد من المثابرة والعطاء يآرب للوصول إلى الطفل ريان..
املنا في الله سبحانه وتعالى وفي الدعوات الأمة الإسلامية باكملها على هذا المصاب الجلل .. يآرب يآرب يامن تحفظ الجنين من بطن امه…
شكرآ لهؤلاء الأطفال الذي ساهموا من بعيد بدعواتهم للطفل ربان من أجل إخراجه من كربه …
إن قضية ربان جمعت الشمل بين الشعوب العربية ..ولكن نتمني ان يكون عبرة لكل مسلم ومسلمة يآرب ولطفك به يآرب إنك سميع مجيب الدعاء …
كل مانطلبه من الله تعالى ان يخرج الطفل ريان من باطن البئر كما نجيت نبيك محمد صلى الله عليه بخيوط العنكبوت من أجل حمايته من طرف أهل قريش ..وكما حفظت سيدنا يونس من بطن الحوت ..وسيدنا يوسف من الجب…
رسالة ريان أدت الى تلاحم بين الشعوب العربية والإسلامية حيث أنها اعطت درسا مهما لدينا الحنيف لأنه دين التسامح ودين جمع الشمل هذا متخلفه ريان ..
إن قضية ريان هزت نفوس الدول العربية والإسلامية وكذا الغربية والافريقية التي أثرت في نفوسهم وكيفية التعامل مع اطفال المحرومين من حقوقهم الشرعية كاطفال سوريا والعراق واليمن وخصوصا اطفال فلسطين الذين لا يزالون يعانون من المستعمر لازيد من 60 سنة من الجوع والتشرد والقتل والعذاب النفسي والجسدي مما جعل قصة ريان تشبه قصتهم ..
نتمنى من الله ان يفرج كربة هاؤولاء الاطفال السوريين والفلطسنين والعاقيين وكذالك اخيهم ريان الذي يعتبر اخيهم في الاسلام … واكثروا من دعواتكم له ولهم
نرجوا من الله ان تكون قصة ريان اعطت عبرة المسلمين بإعادة النظر في علاقتهم الأخوية في ما بينهم لان قصة ريان تفاعل معها الكل …
يجب على الدار العربية والإسلامية أن تتفاعل مع قضية أطفال سورية والعراق وفلسطين كما تفاعلت مع قصة وقضية ريان ..
اهتزت مدينة شفشاون على فاجعة مؤلمة ألا وهي سقوط طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره ولبث في بئر مايزيد عن اليوم الخامس وهم يقاوم الجوع والعطش والدفئ الأسري والتي أثرت في نفوس العالم بأسرع