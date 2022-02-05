قضية الطفل المغربي ريان تحرك قضية الطفل السوري فواز القطيفان
نجلاء مزيان - هبة بريس
دعى مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتضامنون مع الطفل ريان العالق في البئر الكائن باقليم شفشاون، -دعى- إلى التفاعل مع قضية الطفل السوري فواز القطيفان.
و إنتشر صباح يومه مقطع فيديو مأساوي، أشعل غضب رواد منصات التواصل الإجتماعي، حيث يظهر فيه طفل يتعرض للتعذيب وهو مجرد من ثيابه يصرخ ويطلب من الخاطفين أن لا يضربوه “مشان الله لا تضربوني”.
و الجدير بالذكر أن الطفل يدعى فواز القطيفان من سوريا، يتعرض للتعذيب من طرف خاطفيه، من أجل الضغط على أسرته ودفع فدية تقدر بنحو 500 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 143 ألف دولار.
وأثار الفيديو الصادم حملة تعاطف كبيرة مع الطفل، كما ربط المتابعون بينه وبين قضية الطفل ريان، كنوع من التضامن مع الإثنين.
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6 تعليقات
كل من يعذب طفلا سيعذبه الله تعالى عذابا مخزيا في الدنيا والآخرة
قضية بارزة في الرأي العام العالمي ..كما أنها تشبه قضيا الأطفال المحرومين من حريتهم.. اطفال فلسطين وسوريا والمحتجزين في المخيمات تندوف.. كلهم نفس المعاناة والعذاب ..ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم…..
نتمنى كل طفل يتنفس حريته وحقوقه الشرعية من طرف الجمعيات لحقوق الطفل يآرب يآرب …قضية ريان احسستنا بعاطفة كما أنها اعطتنا درسا مهما في المجتمعات الإسلامية … بأن ديننا الحنيف دين التسامح والاخوة وكلنا ننطق بالشهادتين أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميع الأمة الإسلامية تعاطفت مع ريان ومحنته .. وبالاخص أطفال سوريا واطفال فلسطين لأنهم يشعرون به ..نفس المعاناة التي يعيشها هذه الدول العربية والإسلامية…تتمني ان يفك كربهم ويحصلون على حريتهم يارب يارب…
يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب اقتربت اللحظات الأخيرة والحاسمة للوصول إلى الطفل ريان … اكثروا من الدعاء من أجل ريان ومحنته ليخرج سالما معافى وحيا يرزق اللهم آمين يارب إنك سميع مجيب الدعاء يارب…
المعاناة التي يعاني منها أطفال سوريا معاناة جد قاسية ..مجاعة حرمان..نفس المعاناة التي عاشها الطفل ريان خمسة أيام.. هذه اعطت درسا مهما المجتمعات العربية الإسلامية…يريت يستفيد منه…