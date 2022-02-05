قضية الطفل المغربي ريان تحرك قضية الطفل السوري فواز القطيفان

نجلاء مزيان - هبة بريس

دعى مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتضامنون مع الطفل ريان العالق في البئر الكائن باقليم شفشاون، -دعى- إلى التفاعل مع قضية الطفل السوري فواز القطيفان.

و إنتشر صباح يومه مقطع فيديو مأساوي، أشعل غضب رواد منصات التواصل الإجتماعي، حيث يظهر فيه طفل يتعرض للتعذيب وهو مجرد من ثيابه يصرخ ويطلب من الخاطفين أن لا يضربوه “مشان الله لا تضربوني”.

و الجدير بالذكر أن الطفل يدعى ​فواز القطيفان​ من سوريا، يتعرض للتعذيب من طرف خاطفيه، من أجل الضغط على أسرته ودفع فدية تقدر بنحو 500 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 143 ألف دولار.

وأثار الفيديو الصادم حملة تعاطف كبيرة مع الطفل، كما ربط المتابعون بينه وبين قضية الطفل ريان، كنوع من التضامن مع الإثنين.

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