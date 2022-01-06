“التعليم عن بعد”.. بنموسى يتدارس الحلول الرقمية لضمان الاستمرارية البيداغوجية

هبة بريس

عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 05 يناير 2022، جلسة عمل مع عز العرب حسيبي مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) من أجل تدارس الحلول الرقمية التي من شأنها ضمان الاستمرارية البيداغوجية عندما تقتضي الحالة الوبائية تبني أحد أنماط التعليم غير الحضوري.

وبهذه المناسبة ركز بنموسى على ضرورة وضع حلول من شأنها ضمان التكافؤ والانصاف وتقليص الفوارق بين التلميذات والتلاميذ.

كما دعا السيد الوزير إلى تبني مقاربة تراعي خصوصيات مختلف الأسلاك و المستويات التعليمية.

وأكد بنموسى أن الحلول التي سيتم تنزيلها تدريجيا ستشكل فرصة من أجل الانتقال السلس نحو نظام تعليمي يزاوج بين التعليم الكلاسيكي والتعليم الرقمي مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الجودةو ذلك بغية الإرتقاء بمستويات التعليم و التعلم.

وأعتبر الوزير أن المزايا العديدة التي يوفرها التعليم الرقمي ستمكن من تجاوز بعض الإكراهات التي تعاني منها المنظومة التعليمية.

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