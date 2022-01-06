“التعليم عن بعد”.. بنموسى يتدارس الحلول الرقمية لضمان الاستمرارية البيداغوجية
عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 05 يناير 2022، جلسة عمل مع عز العرب حسيبي مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) من أجل تدارس الحلول الرقمية التي من شأنها ضمان الاستمرارية البيداغوجية عندما تقتضي الحالة الوبائية تبني أحد أنماط التعليم غير الحضوري.
وبهذه المناسبة ركز بنموسى على ضرورة وضع حلول من شأنها ضمان التكافؤ والانصاف وتقليص الفوارق بين التلميذات والتلاميذ.
كما دعا السيد الوزير إلى تبني مقاربة تراعي خصوصيات مختلف الأسلاك و المستويات التعليمية.
وأكد بنموسى أن الحلول التي سيتم تنزيلها تدريجيا ستشكل فرصة من أجل الانتقال السلس نحو نظام تعليمي يزاوج بين التعليم الكلاسيكي والتعليم الرقمي مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الجودةو ذلك بغية الإرتقاء بمستويات التعليم و التعلم.
وأعتبر الوزير أن المزايا العديدة التي يوفرها التعليم الرقمي ستمكن من تجاوز بعض الإكراهات التي تعاني منها المنظومة التعليمية.
20 تعليقات
ياسيد بن موسى إصلاح التعليم بالمغرب سيرجع الى الوراء بمئات السنين هههههههههههه
إنها سياسة مرفوضة لا علاقة بينها وبين الإصلاح.ولحد الآن ياسيد بن موسى التعليم في المغرب جد متدهور… بقرارتكم التافهة بإعادة السيناريوهات المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا هههههههه من أجل الدراسة عن بعد .. أليس ظلما في حق التلميذ….
أنا لا أصدق أن التعليم عن بعد سيكون الحلول المناسبة الرقمية الإستمرارية البيداغوجية والتربوية… لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم…
إنها تعديلات مرفوضة .الكل ضد هذآ القرار التافه الذي سيسبب تدهورا في حق التلميذ حسبي الله ونعم الوكيل.
أنتم تعرفون خلال الموسم الدراسي الماضي بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا تدهور التعليم والآن تقومون بإعادة الاغلاق المؤسسات التعليمية والرجوع الى الصفر مرة أخرى…
سياسة قائمة بين الدول التالث باعتبار أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع تقومون بالتعليم عن بعد فكرة فاشلة…
إنه حكم احتكاري وانهياري في حق التلاميذ كلهم رافضين رافضين التعليم عن بعد…
في نظركم أنها حلول ستنقد التعليم بالعكس بهذه التصرفات والقرارات التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
سبحان الله التعليم لازال متؤخرا في المغرب على غرار الدول الأخرى…
قبل أن نتحدث عن الإصلاح المنظومة التعليمية ..أين ذهبت أموال المنح الجامعية التي هضمت ولا ندري من خضمها هههههههههههه.
دراسات فاشلة وحكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف مع التعليم إلى أي حد ستصلون بنا بهذه التمثيليات والاكاذيب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
ياسيد بن موسى أنتم تفرضون علينا قراراتكم كمثل السن المحدد لإجراء الامتحانات وووووووو وغيرها أليس هذه السيطرة السياسية واضحة كوضوح الشمس ومضحكة في نفس الوقت هههههههههههه.
التعليم سواء قمتم به عن بعد ام حضوريا لايغير أي شيء المهم هو جودة التعليم بتوصيل المعلومة إلي التلميذ ديكتاتيكية ههههه.
لايعقل ان الاستاذ عنده في حجرة القسم 50 تليمذا فكيف سيتعامل معهم…..؟؟؟؟
ياسيد بن موسى قم بزيارة إلى القرى الموجودة في المسالك الجبلية الوعرة وترى بعينك العيش الذي يعيشون هؤلاء التلاميذ . لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
يا سيدي بن موسى الحلول الرقمية الإستمرارية البيداغوجية والتربوية هي ان تراعي متطلبات المدارس العمومية الموجودة في المسالك الجبلية الصعبة ودعمهم ماديا ومعنويا وبالاخص نحن في فصل الشتاء القارس ..يجب ان تشعر بهؤلاء البسطاء والفقراء…
الحلول المناسبة الرقمية الإستمرارية البيداغوجية هي تشعرون بالتلميذ القروي المتدهور ماديا ومعنويا والمعانات التي يعاني منها بالاخص في فصل الشتاء القارس والثلوج المتكاثفة على كوخه المتواضع هذه هي الحلول ….
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التعليم جد متدهور وأنتم تقومون بالاكاذيب واستهزاء بالتعليم نحن ضد فكرة التعليم عن بعد…..
تابعون أجزاء السيناريوهات السينمائية المؤلفة من طرف وزارة التربية والتعليم … إلى اللقاء …والفاهم يفهم هههههههههههه.
هل التعليم عن بعد سيشمل المدارس الخصوصية ام ماعدا المدارس العمومية على العلم أنهم يدرسون بها الفئات الهشة والكادحة ابناء الفقراء والعكس صحيح بالنسبة المدارس الخصوصية…من خلال كلامكم أنه ليس هناك فوارق هههههههههههه.