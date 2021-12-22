“كورونا” تعلق الدراسة حضوريا بثانوية بمدينة الرباط
هبة بريس - الرباط
أغلقت السلطات المحلية بمدينة الرباط، ثانوية بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ.
وحسب مصدر مطلع، فقد قررت السلطات اغلاق ثانوية أبي ذر الغفاري بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، بعد تسجيل 8 حالات إصابة بكورونا.
وأضاف ذات المصدر، أنه تقرر إغلاق الثانوية لمدة 15 يوما، إلى حين التأكد من طبيعة الفيروس أو تحوره، وتفاديا لانتشار المرض.
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23 تعليقات
أظن أننا سنرجع إلي الصفر كما كنا فيه في السابق… لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
وماذا ذنب مؤسسة بأكملها يتم اغلاقها من أجل متحور ديلتا وهمي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
تقريبا نصف من التلاميذ تم تلقيحهم في المغرب والآن نسمع مثل هذه الأخبار السلبية .. إذن ما فائدة التلقيح الذي لا يحمينا من كوفيد 19 كورونا…
نحن لانريد ان التعليم عن بعد وإنما التعليم حظوري..ما كفايا لعب واكاذيب ….لا كورونا والمتحورات.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنها خطة من طرف السياسة العالمية …رغم خطتكم سنقف لها بالمرصاد ..والله المعان…
تلاحظون التعليم في المغرب جد متدهور وأنتم بتلاعبكم واكاذيبكم تريدون الاغلاق المؤسسات والدراسة عن بعد.. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
ما هذآ الغموض والتناقذ معنا وتمثيليات.. لقد سئمنا من تلاعبكم وتخويفكم نحن ضد الدراسة عن بعد…..
نتمنى ألا تكون هذه المؤسسة عرضة للإصابة بمتحورات نتمنى السلامة يآرب ولطفك بنا يآرب…
الرجوع ثم الرجوع إلى مؤسساتنا لانريد تأجيل الدروس.حسبي آلله…
نهاية اللعبة لم تنتهي لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
إن الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه إذن جميع المؤسسات التعليمية في المغرب سيتم اغلاقها لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
لقد استهزئنا من الأمر واصبح عندنا ضحك واستهثار من كورونا وها نحن نؤدي الثمن غالي وبهذا الاستهزاء سنعود إلى الصفر مرة أخرى.
لآ داعي الاستهزاء بهذا الفيروس كوفيد 19 كورونا ….لقد أصبح الأمر واضحا ..يجب على الحكومة الجديدة أن تجدد الإجراءات اللازمة من أجل حماية المواطنين من هذآ الفيروس كوفيد 19 كورونا…
لانريد الرجوع إلى الصفر ولكن يجب على الحكومة الجديدة أن تجدا حلا مناسبا يرضي الجميع … اللهم ارفع عنا هذآ الوباء واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب.
هل تغلق مؤقتة الى ان يتم تعقيمها ام ستغلق بصفة نهائية والدراسة عن بعد؟؟؟؟؟
يقول المثل المغربي (الكبار يديروها والصغار يمشيوا فيها في رجلين).. وانتهى الكلام.
كل هذه الشوشرة من أجل الجرعة الثالتة …حتى يجبرون المواطنين من تلقيها..والغرد من ذالك مصلحتهم التجارية لمبيعات التلقيحات هههههههههههه.
يجب على الوزارة الصحة ان تكثر من مراكيز التلقيح حتى تتم عملية التلقيح واكتساب المناعة المكتسبة هههههههه.
الوضع الراهن أصبح جد صعب للغاية اليوم تم إغلاق المؤسسة التعليمية وغذا لاندري ماذا سيقع حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تريدون تحطيم نفسيتنا ونفسية التلميذ الذي اعانى الكثير بسسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا في السنة الماضية …
قمتم بالتجربة عند الاطفال وهاهي نتيجة تجاربكم الفاشلة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.