“كورونا” تعلق الدراسة حضوريا بثانوية بمدينة الرباط

هبة بريس - الرباط

أغلقت السلطات المحلية بمدينة الرباط، ثانوية بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ.

وحسب مصدر مطلع، فقد قررت السلطات اغلاق ثانوية أبي ذر الغفاري بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، بعد تسجيل 8 حالات إصابة بكورونا.

وأضاف ذات المصدر، أنه تقرر إغلاق الثانوية لمدة 15 يوما، إلى حين التأكد من طبيعة الفيروس أو تحوره، وتفاديا لانتشار المرض.

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