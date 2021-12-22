“كورونا” تعلق الدراسة حضوريا بثانوية بمدينة الرباط
هبة بريس - الرباط
أغلقت السلطات المحلية بمدينة الرباط، ثانوية بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ.
وحسب مصدر مطلع، فقد قررت السلطات اغلاق ثانوية أبي ذر الغفاري بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، بعد تسجيل 8 حالات إصابة بكورونا.
وأضاف ذات المصدر، أنه تقرر إغلاق الثانوية لمدة 15 يوما، إلى حين التأكد من طبيعة الفيروس أو تحوره، وتفاديا لانتشار المرض.
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5 تعليقات
أظن أننا سنرجع إلي الصفر كما كنا فيه في السابق… لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
وماذا ذنب مؤسسة بأكملها يتم اغلاقها من أجل متحور ديلتا وهمي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
تقريبا نصف من التلاميذ تم تلقيحهم في المغرب والآن نسمع مثل هذه الأخبار السلبية .. إذن ما فائدة التلقيح الذي لا يحمينا من كوفيد 19 كورونا…
نحن لانريد ان التعليم عن بعد وإنما التعليم حظوري..ما كفايا لعب واكاذيب ….لا كورونا والمتحورات.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنها خطة من طرف السياسة العالمية …رغم خطتكم سنقف لها بالمرصاد ..والله المعان…