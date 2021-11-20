احتجاجات أمام الاكاديميات الجهوية ضد الانتقاء وتحديد السن

هبة بريس - الرباط

شهد محيط عدد من الأكاديميات الجهوية بالمملكة، صباح اليوم السبت، تجمهر العشرات من المحتجين ضد شروط وزارة التعليم للترشح لمباريات التدريس.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تجمع العشرات من الطلبة المجازين أمام الإكاديميات الجهوية بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة وفاس وأكادير، رافعين شعارات رافضة لشروط وزارة بنموسى والتي وصفوها ب”المجحفة”.

كما شهد محيط وزارة التربية الوطنية والرياضة بمدينة الرباط، صباح اليوم، توافد العشرات من المحتجين الذين رفعوا لافتات وشعارات “لا للانتقاء – لا لتحديد السن”.

هذا ويشار الى أن قرار وزارة التعليم، بتحديد عدد من الشروط أمام المترشحين لمباريات أطر الأكاديميات وفي مقدمتها “”تحديد السن” و”الانتقاء” آثار موجة من الانتقادات وغضب للطلبة المجازين.

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