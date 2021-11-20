احتجاجات أمام الاكاديميات الجهوية ضد الانتقاء وتحديد السن
هبة بريس - الرباط
شهد محيط عدد من الأكاديميات الجهوية بالمملكة، صباح اليوم السبت، تجمهر العشرات من المحتجين ضد شروط وزارة التعليم للترشح لمباريات التدريس.
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تجمع العشرات من الطلبة المجازين أمام الإكاديميات الجهوية بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة وفاس وأكادير، رافعين شعارات رافضة لشروط وزارة بنموسى والتي وصفوها ب”المجحفة”.
كما شهد محيط وزارة التربية الوطنية والرياضة بمدينة الرباط، صباح اليوم، توافد العشرات من المحتجين الذين رفعوا لافتات وشعارات “لا للانتقاء – لا لتحديد السن”.
هذا ويشار الى أن قرار وزارة التعليم، بتحديد عدد من الشروط أمام المترشحين لمباريات أطر الأكاديميات وفي مقدمتها “”تحديد السن” و”الانتقاء” آثار موجة من الانتقادات وغضب للطلبة المجازين.
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20 تعليقات
غريب هده الشعارات التي ترفع .لا للانتقاء!!!!! هل كل من هب ودب يمكن ان يدرس؟كفى من تجمر لاجل تجمر.
لا للتعاقد و لا للخوصصة
رافضين كليا هذآ القرار التافه …ما علاقة السن بالتعليم.انها اضحوكة العالم.هههههه.
إنه قرار ظالم . لأن أبناء الشعب المغربي في وضعية مزرية … حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
يجب أكثر من وقفة احتجاجية لأنه موضوع جد حساس جدا .يجب الحد من هذه المهزلة والاستهزاء بالشباب الذي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
كنت محب لهذه المهنة والأن تفاجؤون بهذا القرار العبثي الذي حطم نفسيتنا…
هذه الحكومة الجديدة تتلاعب بمشاعر الشباب العاطل عن العمل وبالاخص الاجازيين الذين انتظروا طويلا .
كاد المعلم ان يكون رسول .لماذا حرمتوما من هذه المهنة الشريفة ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
إن تحديد السن 30 سنة غير معقول .نحن نحارب البطالة وأنتم تريدون الرجوع إليها.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
كلامك ياسيد الوزير التعليم غير منطقي اتقوا الله في ابنائنا وبناتنا الموجازين…
جل الطلب الذين لا تتراوح اعمارهم عن 30سنة ليس لهم كفاءات علمية ممتازة .يجب على وزارة التربية والتعليم ان تأخذ النظر في هذآ القرار…
يجب الأخذ بعين الاعتبار لهؤلاء الشباب ومراعات حالتهم الإجتماعية والظروف القاسية .ولكم واسع النظر في هذآ القرار….
قرارات الحكومة الجديدة تشبه قرارات الحكومة السابقة التي خلفت تدهورا في هذآ القطاع حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
إلى المعلق الاول إكون مكنتيش خذام أكنتي محتاج الفلوس أو الوظيف حتحس بهاد الناس لتيغوت دبا على حد السن ولكن مع الأسف متيحس بلموزود غالمضرب بيه
أرجوكم ثم أرجوكم أعيد النظر في هذآ القرار الذي اتخذته في حق الشباب الحاصلين على شهادة ممتازة جدا ….
نريد الحد من ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت والأن تفاجؤون بهذا الخبر الماساوي بالنسبة لنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
يجب مشاركة في وقفة احتجاجية ضد هذآ القرار التافه الذي ليس له أهمية عندنا نحن نريد التغير والاصلاح وانتم همكم الوحيد هو مصالحكم فقط.
إن قرار السيد الوزير التعليم مثله كقرار العثماني هههههههههههه.
الكل ضد هذآ القرار نريد اجتياز مبارة الامتحان في التعليم .
ما علاقة السن بالتعليم الكل متلهف لإجراء هذه الامتحانات.التعليم.