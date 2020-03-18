أصحاب المدارس الخاصة يراسلون العثماني: “عاونا بفلوس صندوق كورونا” و نشطاء يعقبون: “واش هذا وقتو؟”
هبة بريس – الدار البيضاء
وجهت ثلاث تنظيمات تمثل قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب مراسلة لرئيس الحكومة قصد الاستفادة من امتيازات و دعم مادي تزامنا و المرحلة الحرجة التي تمر منها بلادنا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
و حسب المراسلة التي يتوفر موقع هبة بريس على نسخة منها ، فقد راسلت كل من الفيدرالية المغربية للتعليم و التكوين الخاص FMEFP و كذا رابطة التعليم الخاص بالمغرب AEPM ثم الهيئة الممثلة للمدارس الكبرى CDGE بخصوص تداعيات تأثير فيروس كورونا على مشاريع المؤسسات التعليمية الخاصة بالمغرب.
و استنادا لمضمون المراسلة ، فقذ نبه ممثلو مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب رئيس الحكومة لمخاطر المرحلة الحالية على وضعية مقاولات التعليم الخاص ، مؤكدين أن جل هاته المؤسسات لن تجد القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشغيلة نهاية هذا الشهر و تجاه البنوك و كذا صندوق الضمان الاجتماعي.
و أوضحت المراسلة أن هاته الأزمة ستدفع بالعديد من مقاولات التعليم الخصوصي بالمغرب للإفلاس و إغلاق أبوابها ، مطالبين من الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة من قبيل اعتبار القطاع ضمن القطاعات الهشة التي يستوجب دعمها ماديا من خلال صندوق مكافة جائحة كورونا الذي تم استحداثه بأمر ملكي و ساهمت فيه عديد المؤسسات المواطنة.
كما طالب أرباب مؤسسات التعليم الخاص من الحكومة اتخاذ إجراءات تمكنهم من الاستفادة من أجال المستحقات الاجتماعية و الضريبية ، فضلا على وقف أداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي و إلغاء الغرامات المتحصلة ، و كذلك قيام الحكومة نيابة عن تلك المؤسسات بتعويض الشغيلة و المستخدمين في حالة عجز المؤسسات عن ذلك.
و تضمنت المراسلة كذلك عددا من النقاط التي اقترحتها الهيئات الثلاث السالفة الذكر الممثلة لقطاع التعليم الخاص ببلادنا ، و هو الأمر الذي أثار موجة من ردود الأفعال المتباينة وسط منصات و مواقع التواصل الاجتماعي.
و اعتبر عدد من نشطاء الفايسبوك أن مطالب ممثلي المؤسسات التعليمية الخاصة في هاته الظرفية بالذات تثير الكثير من التساؤلات ، خاصة أنه يفترض عليهم كمغاربة قبل كل شيء الالتحام و الالتفاف حول الهدف الوحيد الذي يشغل بال المغاربة حاليا ملكا حكومة و شعبا ألا و هو احتواء تفشي فيروس كورونا عوض البحث عن كيفية الاستفادة من صندوق تم استحداثه بالدرجة الأولى للتكفل بمرضى و ضحايا هذا الفيروس اللعين.
و في هذا الصدد، عقب أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “هاد صحاب مؤسسات التعليم الخاص واش عندهم شي عقل و لا لا ، شافو صندوق كورونا بدا يعمر بداو يقلبو على كيفاش يستافدو منو”، قبل أن يعقب أخر: “هاد المؤسسات أصلا تدخل فلوس كثيرة كأرباح و جايين يقولو لينا الإفلاس ما الإفلاس”.
و جاء في تدوينة ثالثة: “كيف يفكر هؤلاء الناس ، المرحلة تستدعي منا كلنا التوحد لاحتواء فيروس كورونا عوض البحث عن الامتيازات الذاتية بكل براغماتية” ، ليجيبه أخر: “واش هذا وقتو؟ نحبسو الفيروس و ديك ساعة داك صندوق خودوه كلو ، غير بان ليكم المؤسسات و ناس كيتبرعو يحطو فيه و نتوما تطمعو فشي بركة منو”.
و جاءت أغلب التعاليق الخاصة بهذا الالتماس الذي قدمته تمثيليات أصحاب المدارس الخصوصية بالمغرب منتقدة لمطالبهم ، حيث أن أحد المعلقين قال: “أتمنى مؤسسات التعليم الخاص متكونش كاتحاول تبتز الدولة فهاذ الظرفية الحرجة لي كنمرو منها ، ياك أصلا لي كيقري عندكم شي ولد كيخلص عليه شهر قبل مايبدا، هاد شهر ديال مارس راكم مخلصين فيه على وليداتنا قبل مايدخل ، وا خلصو ناس لي خدامة معاكم و بلا متبقاو تسطاو علينا راه الشعب عاق”.
بينما عقب مواطن أخر في تدوينة حملت نفس المعنى بعبارة: “دبا هادو مخلصينهم الأباء في شهر مارس مسبقا و كيبكيو غانسدو ، الأزمة ما الأزمة ، معفيين من الضرائب ما قلنا والو ، مامصرحينش بكل الأساتذة و المستخدمين عندكم ما قلنا والو ، كاين لي ماواصلش حتى لسميك عنكم و ما قلنا والو ، تزيدو باغين فلوس الدعم من هاد الصندوق لي مساهمين فيه عامة الشعب المغربي ، هادي مامعاناش ، الدعم إيلا كان أولى به الشعب الفقير و المستضعفين المياومين لي غيديرو الحجر الصحي و معندهمش حتى خبزة ياكلوها في دار ، أما نتوما راكم راكمتم لعقود ثروات طائلة و حتى واحد ماتحاسب معاكم، اتقوا الله في هذا الوطن و في هذا الشعب و باراكا”.
4 تعليقات
غير داكشي للتتشدو من أباء التلاميذ كافية باش تخلصوهم و بركة من التنيز و وقف مع الدولة شوية و ساهم وخة غير 10% من المدخول ديالكم
الاباء اداوا واجب شهر مارس اضافة الى شهر يونيو الله يهدي الطماعين
اصحاب المؤسسات التعليمية، يطبق عليهم قول الشاعر:
اذا اكرمت الكر يم ملكته ##وان انت اكرمت اللئيم تمردا،
كيف §
غالبية مؤسسات التعليم الخاص لاتتوفر على ان تكون فضاء مناسبا حقا، للتعليم، ومع ذلك تساهل المسؤولون للترخيص لهم،
هناك تواطؤ مع وزارة التعليم على المغاربة في فرض اثمنة لاتتناسب والمنتوج المقدم للتلاميذ شكلا ومضمونا،
اكبر المناكر والتسيب ما يسمى بالتامين على المتمدرسين، وارتفاع مبلغه، والحقيقة لاوجود للتامين ولا لغيره، اذن الدولة متواطئة مع المؤسسات الخصوصية،
العاملون بهذه المؤسسات تسند الى بعضهم الكثير من المهام وبثمن بخس، غالبيتهم لاتصل اجورهم الى السميك وساعات العمل تتحاوز ماهو قانوني،
واخيرا على الانسان ان يستحيي ويخجل من ان يطلب مثل هذا،
انه بمجرد التفكير من هؤلاءفي الاستفادة مما ساهم به البعض ضد كارثة خطيرة على البلاد والعباد لايستحق ان يمارس هذه المهنة،
خاصة ان البعض منهم استغل تهافت المواطنين على التعليم الخاص،فاستثمر فيه ولا علاقه تربطه معه بل تجده مهندسا في وزارة الداخلية بعمالة من العمالات وله مدرسة خصوصية يجني منه الملايين في الشهر،
اذا لم تستحيوا فقولوا ماشئتم
حرام ولاد الحرام كلهم دي ملياردير او طامعين فلوس المرض يجب معاقبتهم بدلا من تعويضهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انتهازيين اصحاب التعليم كلهم او جيعانين بزاف تفو الله افك المغرب منكم انشاء الله