مواعيد مباريات المنتخب المغربي في “الكان” والملعب الذي سيحتضن مبارياته

ادريس دحني - هبة بريس

نشر الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، الجدول الكامل لمواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليوز المقبلين.

وحسب الجدول فالمنتخب المغربي سيفتتح مبارياته في الكان بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو المقبل على الساعة 15:30 بالتوقيت المغربي , على ان يواجه أسود الأطلس منتخب كوت ديفوار في ثاني جولات دور المجموعات يوم 28 يونيو على الساعة 18:00 بالتوقيت المغربي , وسيختتم المغرب دور المجموعات بمواجهة جنوب افريقيا في الفاتح من يوليوز على الساعة 17:00 بالتوقيت المغربي .

وسيلعب المنتخب الوطني المغربي مبارياته بملعب السلام ( ملعب الإنتاج الحربي) و هو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في مدينة السلام في القاهرة في مصر , ويتسع لأكثر من 25,000 متفرج , وهو ملعب حديث حيث تم الأنتهاء من بنائه عام 2009 لأستضافة مبارايات المجموعة الثانية في كأس العالم للشباب 2009.

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