وزارة الخارجية تعين “عبد العزيز جاتم” على رأس قنصلية جديدة في مورسيا

يسير الإيحيائي ـ هبة بريس

عينت وزارة الخارجية والتعاون الدولي القنصل العام” عبد العزيز جاتم” على رأس قنصلية جديدة تم إحداثها بمدينة “مورسيا” الإسبانية لتمكين المغاربة من الخدمات الإدارية دون التنقل إلى قنصليات أخرى تبعد بمئات الكيلومترات إضافة إلى تكاليف النقل المرتفعة بالنسبة للعائلات التي تتوفر على أكثر من فردين أو ثلاثة .

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “هبة بريس” فتعيين القنصل العام السيد ” عبد العزيز جاتم” الذي عمل بقنصلية ” تاراگونا” زهاء ثلاث سنوات لم يأت بمحض الصدفة، بل نتاج إطلاعه على المنطقة ومشاكلها كونه شغل بقنصلية ” ڤالينسيا” ويدرك طبيعة الإكراهات التي تتخبط فيها الجالية التي تتشكل غالبيتها من طبقة عمال القطاع الفلاحي باعتباره أهم نشاط إقتصادي تتميز به مدينة” مورسيا” وضواحيها،إضافة إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها داخل الأوساط الجمعوية التي إعتبرت قرار نقل القنصل العام المذكور إلى مدينة مورسيا خسارة كبيرة.

وفي نفس السياق كان إحداث قنصلية جديدة بالمنطقة مطلبا ملحا لأفراد الجالية المغربية منذ سنوات،لكنه ظل رهين خطابات شفوية لا أقل ولا أكثر إلى حين تعيين السفيرة الجديدة “كريمة بنيعيش” التي إنكبت على دراسة هذا المطلب وترجمته إلى واقع سيكون له الأثر الإيجابي على أفراد الجالية المقيمة بالمنطقة تماشيا والرؤية الملكية السامية الرامية إلى تجويد خدمات البعثات الديبلوماسية والقنصلية في مختلف دول العالم.

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